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ODBILI PODRŽATI PLAN

I Demokratska fronta ustala protiv predloženog plana za Kvadrant C!

Današnja politika u Sarajevu ne gleda blagonaklono na potrebe građana i na visoko školstvo, poručili su

Demokratska fronta ustala protiv predloženog plana za Kvadrant C. Facebook

M. Až.

28.4.2026

Klub Demokratske fronte u Gradskom vijeću Sarajeva saopćio je da neće podržati predloženi Regulacioni plan za Kvadrant C.

- Današnja politika u Sarajevu ne gleda blagonaklono na potrebe građana i na visoko školstvo, ali Demokratska fronta će uvažiti primjedbe građana i Univerziteta - poručili su iz ove stranke.

Podsjećamo, sjednica Gradskog vijeća Sarajeva, na kojoj će biti razmatran Regulacioni plan Kvadrant C – Marijin Dvor, zakazana je za srijedu, 29. aprila.

Protiv usvajanja ovog plana već su se izjasnile brojne institucije i organizacije, među kojima su Asocijacija arhitekata, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Arhitektonski fakultet, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, kao i Senat Univerziteta u Sarajevu te Udruženje Eko Akcija.

Od političkih stranaka, protivljenje je ranije jasno izrazila i Stranka demokratske akcije, koja je svoj stav iznijela na današnjoj konferenciji za medije.

# DEMOKRATSKA FRONTA
# KVADRANT C
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