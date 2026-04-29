Video / Spektakularna vježba: EUFOR u misiji spašavanja ljudi u BiH

Pripadnici EUFOR-a, Oružanih snaga BiH i zdravstveni radnici iz ustanova za pružanje hitne medicinske pomoći iz Banje Luke i Sarajeva proveli su zajedničku obuku o medicinskoj evakuaciji zračnim putem, koja je težište imala na unapređenju koordinacije, interoperabilnosti i sveukupne spremno.

Ovakva obuka je izuzetno važna, omogućava nam da usavršimo naše taktike, tehnike i procedure i garantuje da, u slučaju potrebe, možemo reagovati brzo, djelotvrno i u punoj međusobnoj koordinaciji. Ona također predstavlja odraz zajedničke posvećenosti vojnih i civilnih partnera kontinuiranom unapređenju i održavanju visokih profesionalnih standarda u skladu sa najboljim međunarodnim praksama.

Proteklih dana svjedočili smo izraženoj saradnji, profesionalizmu i jasno uočljivoj sposobnosti svih uključenih organizacija da međusobno sarađuju. Ovakav nivo koordinacije je od vitalnog značaja da održimo spremnost za reagovanje u svakoj hitnoj situaciji.

Značajno je što ova obuka treba pružiti ohrabrenje svim građanima BiH. Ona jasno pokazuje da su EUFOR, OSBiH i civilne medicinske ustanove obučene, pripremljene i spremne da im, u slučaju potrebe, pomognu, te da čuvaju mir, sigurnost i stabilnost širom zemlje.

Kroz kontinuiranu zajedničku obuku i blisko partnerstvo EUFOR ostaje predan pružanju podrške vlastima BiH i održavanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane.