Šmit: BiH treba iskoristiti promjenjive okolnosti u Evropi

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) na forumu u Zagrebu učestvovao je u panel diskusiji pod nazivom „Zaboravljena granica: Zapadni Balkan i nedovršeno obećanje Evrope“.

- Međunarodna zajednica mora čvrsto podržavati očuvanje mira i stabilnosti, dok domaće vlasti rade na jačanju funkcionalnosti institucija i ubrzavanju reformskih procesa. Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu članice Evropske unije, treba iskoristiti promjenjive okolnosti u Evropi kako bi unaprijedila svoj put ka članstvu u EU - izjavio je visoki predstavnik na IDUForum2026 u Zagrebu.