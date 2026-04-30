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U ZAGREBU

Šmit: BiH treba iskoristiti promjenjive okolnosti u Evropi

Međunarodna zajednica mora čvrsto podržavati očuvanje mira i stabilnosti, poručio je Šmit

Šmit na panel diskusiji u Zagrebu. Platforma X

A. O.

30.4.2026

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) na forumu u Zagrebu učestvovao je u panel diskusiji pod nazivom „Zaboravljena granica: Zapadni Balkan i nedovršeno obećanje Evrope“.

- Međunarodna zajednica mora čvrsto podržavati očuvanje mira i stabilnosti, dok domaće vlasti rade na jačanju funkcionalnosti institucija i ubrzavanju reformskih procesa. Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu članice Evropske unije, treba iskoristiti promjenjive okolnosti u Evropi kako bi unaprijedila svoj put ka članstvu u EU - izjavio je visoki predstavnik na IDUForum2026 u Zagrebu.

Visoki predstavnik se tokom Foruma sastao i sa regionalnim i međunarodnim zvaničnicima, pri čemu je potvrđena snažna podrška evropskoj integraciji Bosne i Hercegovine, kao i kontinuirana posvećenost jačanju saradnje između BiH i država članica Evropske unije.

# EVROPA
# HRVATSKA
# ZAPADNI BALKAN
# ZAGREB
# CHRISTIAN SCHMIDT
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