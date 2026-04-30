Bihać u Beču traži model za efikasno upravljanje otpadom

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić boravio je u zvaničnoj posjeti Beču, gdje je s predstavnicima gradske uprave razgovarao o unapređenju sistema upravljanja otpadom, s ciljem pronalaska održivih rješenja primjenjivih u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu.

Tokom posjete, Sedić se zajedno s generalnim direktorom JKP „Komrad“ Edinom Moranjkićem sastao s gradskim ministrom za okoliš, klimu, demokraciju i osoblje Jürgenom Czernhorszkyem.

U fokusu razgovora bio je bečki model upravljanja otpadom, koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi.

Delegacija iz Bihaća obišla je i postrojenje Pfaffenau Waste Incineration Plant, gdje su se upoznali s praksama termičke obrade otpada i proizvodnje energije iz otpada, kao jednim od ključnih segmenata savremenog sistema upravljanja.

Posjeta je organizirana u susret usvajanju federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026.–2030., u kontekstu sve izraženijih izazova s kojima se suočava Unsko-sanski kanton.

Iako nosi epitet zelenog kantona, ovaj dio Bosne i Hercegovine i dalje nema funkcionalno rješenje za odlaganje otpada, posebno nakon neuspjelog pokušaja uspostave sanitarne regionalne deponije.

- Beč predstavlja primjer kako se odgovornim i dugoročnim planiranjem može uspostaviti efikasan i održiv sistem upravljanja otpadom. Naš cilj je da kroz ovakve susrete i razmjenu znanja pronađemo modele koji su primjenjivi u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu - izjavio je Sedić.

Moranjkić je istakao da je obilazak postrojenja i razgovor s nadležnim institucijama omogućio bolji uvid u savremene tehnologije i organizaciju sistema.

- Ovakva iskustva su od velikog značaja za unapređenje rada JKP ‘Komrad’ i planiranje budućih rješenja, posebno imajući u vidu budući federalni plan, ali i činjenicu da smo razgovarali s ljudima koji su ovoj oblasti posvećeni godinama - kazao je Moranjkić.