Stanje na putevima: Pojačan intenzitet saobraćaja

Povodom prvomajskih praznika pojačan je intenzitet saobraćaja. Najveće gužve bilježimo na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar dionici Bradina-Konjic, na graničnim prelazima prema jugu, kao i prema lokalnim izletištima. Vozačima se preporučuje da pravovremeno planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) vozila do 3,5 t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Gradiška, Bijača i Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.