Branko Blanuša je kandidat SDS-a za predsjednika RS

Srpska demokratska stranka (SDS) imat će svog kandidata za predsjednika Republike Srpske, nakon što su najviši stranački organi – Skupština i Glavni odbor – donijeli jednoglasnu odluku.

Ovu informaciju potvrdio je član Predsjedništva SDS-a Milan Miličević, navodeći da će kandidat stranke biti Branko Blanuša.

- Sve drugo su lični stavovi koji nemaju uporište u članstvu Srpske demokratske stranke. Ovo je i moj stav, koji sam iznosio i kao predsjednik stranke, a i sada kao član Predsjedništva - rekao je Miličević.

On je dodao da je SDS opoziciona stranka sa najvećim legitimitetom u narodu.

- SDS je opoziciona stranka sa najvećim legitimitetom u narodu, stranka koja je dobila podršku 100.000 građana na prošlim lokalnim i općim izborima i jedina opoziciona stranka koja je na izborima osvojila dvocifren broj poslaničkih mandata i trocifren broj odborničkih mandata - naveo je Miličević.

Podsjetio je da je SDS u ranijim izbornim ciklusima imao razumijevanja za kandidate koalicionih partnera kojima je pružao punu podršku.

- Sada je vrijeme da kao najodgovornija i državotvorna stranka preuzmemo punu odgovornost. Naša je dužnost i odgovornost da imamo kandidata iza kojeg stoji naše članstvo, ali i svi oni koji su, vjerujući u vrijednosti Srpske demokratske stranke, glasali za nas u prethodnim izbornim ciklusima, ali i za našeg kandidata na prijevremenim predsjedničkim izborima - rekao je Miličević.

Podsjećamo, predsjednik SDS-a Branko Blanuša nedavno je pozvao opozicione stranke u Republici Srpskoj na zajednički nastup na predstojećim općim izborima.

Iz Narodnog fronta su poručili da će predložiti svojim organima prihvatanje tog sporazuma.