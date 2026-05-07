Bundestag danas odlučuje o nastavku misije EUFOR-a u BiH

Njemački Bundestag danas raspravlja o produženju učešća njemačkih vojnika u misiji EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini, a prema najavama vladajuće koalicije, mandat bi trebao biti nastavljen i nakon 30. juna 2026. godine.

Aktuelni mandat predviđa raspoređivanje do 50 njemačkih vojnika čiji su zadaci podrška Oružanim snagama BiH, obuka, koordinacija i očuvanje sigurnog okruženja.

Njemačka vlada u obrazloženju navodi da je osnovni cilj misije očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i stabilnosti u BiH, ali upozorava da su političke tenzije i težnje Republike Srpske za većom autonomijom ozbiljan izazov za funkcionalnost države.

U dokumentu se ističe da složen politički sistem, česte blokade institucija i etničke podjele dodatno otežavaju provođenje reformi potrebnih za evropski put Bosne i Hercegovine.

Berlin smatra da EUFOR Althea ima ključnu ulogu u očuvanju sigurnosti i sprečavanju destabilizacije, posebno u osjetljivom političkom trenutku za region.