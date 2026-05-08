Pod lupom: Historijski iskorak, počinje nova era izbora u BiH

Koalicija za slobodne i poštene izbore "Pod lupom" pozdravila je konačno uvođenje novih tehnologija u izbore što, prema njihovom mišljenju, predstavlja historijski iskorak ka unapređenju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine kojom će prvi izbori uz primjenu novih izbornih tehnologija, elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, biti održani u nedjelju, 4. oktobra.

Iz Koalicije "Pod lupom" ističu da primjena novih izbornih tehnologija predstavlja najveći korak do sada ka smanjenju dokazanih izbornih nepravilnosti na izborni dan i jačanju povjerenja građana u izborni proces.

- Ova odluka je rezultat i pobjeda dugogodišnjeg zagovaranja i zajedničkog napora građana, organizacija civilnog društva i međunarodnih partnera za uspostavljanje slobodnih i poštenih izbora - saopćeno je iz Koalicije "Pod lupom".

Istovremeno, Koalicija naglašava da se BiH sada nalazi u ključnoj fazi implementacije, u kojoj će biti potrebno osigurati potpunu tehničku i operativnu spremnost novih rješenja. To podrazumijeva prilagođavanje novih izbornih tehnologija specifičnostima izbornog sistema BiH, njihovo temeljito testiranje, kao i sveobuhvatnu edukaciju izborne administracije i birača za njihovu pravilnu upotrebu.

Istovremeno, od presudnog je značaja osigurati mogućnost nezavisnog kao i inkluzivnog testiranja i provjere novih izbornih tehnologija prije njihovog stavljanja u punu upotrebu na izborni dan, uz prisustvo nezavisnih posmatrača, političkih subjekata i medja, kako bi se dodatno garantovao integritet izbornog procesa.

Koalicija "Pod lupom" će u narednom periodu započeti i svoju nezavisnu, građansku posmatračku misiju povodom nadolazećih Općih izbora u okviru koje će raditi monitoring izborne administracije, izbornih nepravilnosti, političke kampanje i medija, te isto tako aktivno pratiti implementaciju novih izbornih tehnologija.