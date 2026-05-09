Njemački strateški cilj je stabilizacija BiH

Njemački Bundestag je 7. maja raspravljao o produženju njemačkog učešća u vojnoj misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, a raspravu za „Avaz“ analizira Adi Ćerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost – ESI. On smatra da je rasprava u Bundestagu otkrila duboku polarizaciju same njemačke politike, ali i čvrst stav Njemačke o evropskoj i atlantskoj sudbini Bosne i Hercegovine.

Dijagnoza koju je Berlin dao ne daje previše mjesta za optimizam, jer je ocijenjeno da je BiH u političkom ćorsokaku, te da je napredak zemlje na putu euroatlanskih integracija potpuno zaustavljen.

Jačanje radikala

Ton debate je oslikavao rast pluralizma i polarizacije unutar samog parlamenta Njemačke, gdje su krajnja desnica (AfD) i ljevica (Die Linke) unijele širi spektar stavova, koji su često suprotstavljeni tradicionalnim pozicijama njemačke vanjske politike. To, međutim, ocjenjuje Ćerimagić, nije dovelo do promjene u kursu Njemačke prema BiH.