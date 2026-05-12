GSS Prenj spasio pet maloljetnika iz Češke

- Operativni centar Policijske uprave Konjic obavijestio je službu da se grupa ne može sigurno skloniti, jer je planinarska kuća Vrutak bila zaključana. Nakon prijema dojave, spasioci su stupili u kontakt s unesrećenima i uputili ih da se kreću prema dolini Tisovice, pokušaju pronaći Divovu kuću i sačekaju dolazak tima. Pošto u Tisovici nema telefonskog signala, dobili su i dodatne sigurnosne upute za dalje postupanje - stoji u saopćenju.

Grupa je zatražila pomoć uslijed gubitka orijentacije i dolaska nevremena, a situaciju je otežala činjenica da je planinarski objekt u blizini bio nedostupan.

Pripadnici GSS Prenj uspješno su jučer spasili petoro državljana Republike Češke koji su se izgubili u podnožju vrha Otiš.

Tok intervencije

Zbog neprohodnosti puta prema Tisovici (snježni nanosi i odroni), spasioci su se morali odlučiti na pješački uspon od 1.000 metara.

Tim od devet spasilaca i potražni pas Nera krenuli su iz pravca Idbra po mraku, jakoj kiši i veoma lošem vremenu.

- Nakon skoro tri sata hodanja, potrage i lociranja na zahtjevnom terenu, spasioci su pronašli svih pet osoba. Kako je navedeno, radilo se o državljanima Republike Češke starosti 16 i 17 godina, što je dodatno naglasilo ozbiljnost situacije u kojoj su se našli - dodaje se u saopćenju.

Završetak akcije i apel

Uprkos stalnim padavinama i dugom povratku na sigurno, akcija je okončana uspješno.

Nakon ovog događaja, GSS Prenj je još jednom upozorio sve posjetitelje planina na važnost detaljnog planiranja rute, praćenja vremenske prognoze, noišenja adekvatne opreme i objektivne procjene vlastitih sposobnosti.