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OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ

Nesreća kod Rogatice: Prevrnula se kamionska prikolica

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih, dok je na kamionu i prikolici pričinjena materijalna šteta

Nesreća kod Rogatice. BNTV

M. Až.

prije 1 sat 6 minuta

U blizini Rogatice, iz pravca Podromanije, danas poslijepodne dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnula kamionska prikolica i blokirala put.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u 18:30 sati, a okolnosti još nisu u potpunosti razjašnjene.

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih, dok je na kamionu i prikolici pričinjena materijalna šteta.

Nakon udesa, policija je obustavila saobraćaj na dionici magistralnog puta Rogatica–Podromanija u mjestu Kovanj, saopćeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

# NESREĆA
# ROGATICA
# SAOBRAĆAJ
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