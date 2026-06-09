Nesreća kod Rogatice: Prevrnula se kamionska prikolica

U blizini Rogatice, iz pravca Podromanije, danas poslijepodne dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnula kamionska prikolica i blokirala put.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u 18:30 sati, a okolnosti još nisu u potpunosti razjašnjene.

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih, dok je na kamionu i prikolici pričinjena materijalna šteta.

Nakon udesa, policija je obustavila saobraćaj na dionici magistralnog puta Rogatica–Podromanija u mjestu Kovanj, saopćeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.