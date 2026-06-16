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VJETAR SLAB

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu oblačnost

Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne

U Sarajevu više oblačnosti prije podne. Anadolija

A. O.

16.6.2026

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. 

U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. 

Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu do 32°C.

U Sarajevu više oblačnosti prije podne. Sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 26°C.

# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
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