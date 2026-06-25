U utorak sjednica PIC-a: Bira se novi visoki predstavnik

Sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC) na kojoj će birati novi visoki predstavnik trebala bi biti održana u utorak 30. juna.
Podsjećamo, Italija je uz saglasnost SAD predložila Antonija Zanardija Landija, dok ostale zemlje Evropske unije nisu bile saglasne oko tog prijedloga.
S druge strane, EU je predložila Renea Trokaza za novog visokog predstavnika.
Nakon dvodnevnih razgovora nije bio postignut dogovor, pa je na kraju odlučeno da bude održana nova sjednica na kojoj će se birati visoki predstavnik.
Sjedinjene Američke Države su insistirale na Landiju, što je bilo interesantno, s obzirom da se ranije nisu toliko uplitali u ovo pitanje, nego su prihvatali ime oko kojeg se EU dogovori.
Nova praksa je vjerovatno posljedica planiranih američkih investicija u BiH, koje trenutno koči zabrana raspolaganja državnom imovinom, koju je nametnuo odlazeći visoki predstavnik Kristijan Šmit.
Podsjećamo, iz SAD su ranije govorili da novi visoki predstavnik treba smanjiti korištenje bonskih ovlasti i da treba pomoći domaćim liderima da samostalno donose odluke.
Landi je čak tokom sjednice PIC-a dolazio u Sarajevo, što također nije bila praksa u ranijem periodu izbora visokog predstavnika.
S druge strane, iz EU i Velike Britanije su se ranije mogle čuti i pune poruke podrške korištenju bonskih ovlasti, tako da se nakon dugo vremena došlo do situaicje da SAD i EU nemaju isti stav prema BiH.
Nije isključeno da se na novoj sjednici pojavi i neko treće ime kao kompromisno rješenje između EU i SAD.