U utorak sjednica PIC-a: Bira se novi visoki predstavnik

Sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC) na kojoj će birati novi visoki predstavnik trebala bi biti održana u utorak 30. juna.

Podsjećamo, Italija je uz saglasnost SAD predložila Antonija Zanardija Landija, dok ostale zemlje Evropske unije nisu bile saglasne oko tog prijedloga.

S druge strane, EU je predložila Renea Trokaza za novog visokog predstavnika.

Nakon dvodnevnih razgovora nije bio postignut dogovor, pa je na kraju odlučeno da bude održana nova sjednica na kojoj će se birati visoki predstavnik.

Sjedinjene Američke Države su insistirale na Landiju, što je bilo interesantno, s obzirom da se ranije nisu toliko uplitali u ovo pitanje, nego su prihvatali ime oko kojeg se EU dogovori.