Sarajevo zagađenije od Mostara

Kvaliteta vazduha u Sarajevu i Mostaru danas je, prema podacima stručnog švicarskog portala IQAir, ocijenjena kao umjerena, no usporedba pokazuje da je Sarajevo imalo nešto lošije parametre od Mostara.

Prema podacima od 14 sati, indeks kvalitete vazduha u Sarajevu iznosio je 66, dok je u Mostaru iznosio 60. Obje vrijednosti svrstavaju se u kategoriju umjerene kvalitete vazduha.

Glavni zagađivač u oba grada bile su PM2.5 čestice, odnosno fine lebdeće čestice promjera manjeg od 2,5 mikrometra. U Sarajevu je njihova koncentracija iznosila 17 µg/m³, dok je u Mostaru zabilježeno 14 µg/m³.

Prema prikazu IQAir-a, koncentracija PM2.5 čestica u Sarajevu bila je 3,4 puta veća od godišnje preporučene vrijednosti Svjetske zdravstvene organizacije, dok je u Mostaru bila 2,8 puta veća.

Razlika je vidljiva i kod PM10 čestica. U Sarajevu je zabilježena koncentracija od 28 µg/m³, dok je u Mostaru iznosila 24 µg/m³.

IQAir za Sarajevo prikazuje i podatke o drugim zagađivačima: ozon je iznosio 101 µg/m³, dušikov dioksid 19 µg/m³, sumporov dioksid 11 µg/m³, a ugljikov monoksid 222 µg/m³. Za Mostar su na prikazu dostupni podaci samo za PM2.5 i PM10 čestice.

Važna razlika

Važna razlika odnosi se i na broj mjernih izvora. Podaci za Sarajevo prikupljeni su s 15 mjernih stanica od 11 doprinositelja, dok se podaci za Mostar temelje na dvije stanice jednog anonimnog doprinositelja. Zbog toga podatke za Mostar treba promatrati s određenim oprezom, iako trenutačno pokazuju nešto povoljnije stanje nego u Sarajevu.

Dnevna prognoza također pokazuje sličan trend. Za Sarajevo je za danas prikazan dnevni indeks 60, za subotu 50, nedjelju 55, ponedjeljak 53, utorak 53, dok se za srijedu i četvrtak očekuje rast na 61. U Mostaru je dnevni indeks za danas 57, za subotu 51, nedjelju 54, ponedjeljak 53, utorak 54, a za srijedu i četvrtak 60.

Iako nijedan od dva grada prema ovim podacima nije u kategoriji jako zagađenog zraka, vrijednosti pokazuju da kvaliteta zraka nije idealna, osobito za osjetljive skupine stanovništva.

Indeks kvalitete zraka

Sarajevo je u usporedbi s Mostarom imalo viši indeks kvalitete zraka, višu koncentraciju PM2.5 i PM10 čestica te veće odstupanje od preporučene godišnje vrijednosti Svjetske zdravstvene organizacije. Mostar je, uprkos nešto povoljnijim pokazateljima, također ostao u kategoriji umjerene kvalitete vazduha.

Posebno treba naglasiti da se Mostar posljednjih dana nalazi pod dodatnom pažnjom javnosti zbog požara na deponiji Uborak i komunalne krize, zbog čega građani prate svaku promjenu kvalitete zraka. Prema prikazu IQAir-a od 14 sati, trenutačni podaci ne pokazuju ekstremno onečišćenje, ali potvrđuju prisutnost povišenih koncentracija finih lebdećih čestica.