Zrak jutros najzagađeniji u Kaknju i opasan za stanovništvo

Prema ranijim prognozama trend lošeg kvaliteta zraka nastavljen je i ovoga jutra u brojnim gradovima Bosne i Hercegovine. Prema podacima od 8.00 sati najzagađeniji grad je Kakanj u kojem je indeks kvaliteta zraka iznosio 431 i zrak je opasan za stanovništvo.

Upozorava se cjelokupno stanovništvo na području Kaknja na moguće ozbiljne posljedice, te da tokom boravka vani izbjegava bilo kakve napore. Najugroženije kategorije stanovništva: trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, morale bi ostati u zatvorenom, objavljeno je na web stranici nevladine organizacije Ekoakcija.

I u brojnim drugim gradovima zrak je jutros vrlo nezdrav ili nezdrav za stanovništvo. Na području Visokog indeks kvaliteta zraka u 8.00 sati iznosio 299; a glavnom gradu BiH 265 tako da su u Visokom i Sarajevu kod osoba s respiratornim oboljenjima poput astme moguća značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti. Povećana vjerovatnoća negativnih posljedica je po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva. Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji, moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani. I svi ostali morali bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja.

Zrak je također nezdrav za stanovništvo na području Banje Luke u kojoj je indeks kvaliteta zraka u 8.00 sati iznosio 197, Prijedora gdje je indeks kvaliteta iznosio 185, Zenice 183, Ilijaša 177, Vogošće 162, te Doboja i Hadžića sa indeksima kvaliteta zraka 161 i 158, objavljeno je na web stranici nevladine organizacije Ekoakcija.

Na području tih gradova moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi također mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje. Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Kvalitet zraka jutros je dobar jedino na području Trebinja sa indeksom kvaliteta 36, Ivan-sedla 23 i Bihaća 6.

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO).

PM - "particulate metter" ili partikularne su vrlo sitne i golom oku nevidljive čestice, a broj označava njihovu veličinu.

Vrijednost indeksa kvaliteta zraka od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.