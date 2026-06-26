Video / Dodik pokazao kako šutira penale

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obilježavanja 100 godina postojanja FK Sloga Gornji Podgradci.
LIDER SNSD-A
Uvijek smo imali mlade koji znaju odbraniti. I gol i Republiku Srpsku, poručio je
Milorad Dodik. Platforma X
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obilježavanja 100 godina postojanja FK Sloga Gornji Podgradci.
Na društvenoj mreži X objavio je video-snimak na kojem šutira penale.
- Uvijek smo imali mlade koji znaju odbraniti. I gol i Republiku Srpsku - napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
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