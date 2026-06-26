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LIDER SNSD-A

Video / Dodik pokazao kako šutira penale

Uvijek smo imali mlade koji znaju odbraniti. I gol i Republiku Srpsku, poručio je

Milorad Dodik. Platforma X

M. Až.

26.6.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obilježavanja 100 godina postojanja FK Sloga Gornji Podgradci.

Na društvenoj mreži X objavio je video-snimak na kojem šutira penale.

- Uvijek smo imali mlade koji znaju odbraniti. I gol i Republiku Srpsku - napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

# MILORAD DODIK
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