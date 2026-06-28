Danas u BiH sunčano i veoma vruće: Temperature do 39 stepeni, stručnjaci upozoravaju na oprez

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stupnja.

Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prijepodneva, te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.



