Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FHMZ

Danas u BiH sunčano i veoma vruće: Temperature do 39 stepeni, stručnjaci upozoravaju na oprez

Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije

U Sarajevu sunčano vrijeme. M. Aždajić / Avaz

Z. V.

28.6.2026

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stupnja.

Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prijepodneva, te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.


# VRIJEME
# FHMZ
# TOPLOTNI VAL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.