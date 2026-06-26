Sunčano vrijeme danas, najviše dnevne temperature do 38 stepeni

Danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, moguć je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C, na jugu do 38°C.

U Sarajevu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30°C.

Nakon toplije noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz natprosječne temperature zraka, vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom, neophodno je suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti, te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, osobito u drugom dijelu dana.