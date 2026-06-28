Penzije u FBiH od jula veće: Najniža raste na 706 KM

Najniža penzija u Federaciji BiH povećana je za 40 konvertibilnih maraka, pa će umjesto dosadašnjih 666 KM iznositi 706 KM. Povećanje će obuhvatiti i ostale penzijske kategorije, a novi iznosi bit će isplaćeni već uz julsku penziju, u skladu s uobičajenim terminima isplata.

Novi iznosi penzija od jula:

Najniža penzija: 706 KM (prethodno 666 KM)

Zagarantovana penzija: 892 KM (ranije 842 KM)

Prosječna samostalna penzija: oko 900 KM (prethodno 851 KM)

Finansiranje i stabilnost sistema

Iz Federalnog zavoda PIO/MIO ističu da se penzioni sistem i dalje u najvećoj mjeri finansira iz doprinosa zaposlenih. Od 2020. godine Vlada Federacije BiH preuzela je ulogu garanta redovnih isplata penzija kroz sistem trezorskog poslovanja, što je doprinijelo većoj stabilnosti isplata.

Međutim, iz Zavoda upozoravaju da postoje određeni izazovi kada je riječ o dugoročnoj održivosti. Ona u velikoj mjeri zavisi od rasta broja zaposlenih, nivoa plata, kao i redovne naplate doprinosa. Prema zvaničnim podacima, prihodi od doprinosa u prvih pet mjeseci 2026. godine manji su za oko osam posto u poređenju s istim periodom prethodne godine.

Sličan stav dolazi i iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Kako navode, dugoročno održavanje stabilnog i kontinuiranog rasta penzija moguće je samo uz jačanje ekonomije, povećanje zaposlenosti i dodatnu budžetsku podršku, što je praksa prisutna i u mnogim evropskim državama.