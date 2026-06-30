U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Ko će biti novi visoki predstavnik

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Ko će biti novi visoki predstavnik.

Za danas je zakazana sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH (PIC), ali zvaničnu potvrdu da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH nismo uspjeli dobiti.

Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega Rene Trokaz.

Murali preplavili Bosnu i Hercegovinu. Od Breze, preko Sarajeva do Bosanske Krupe niču umjetnička djela posvećena reprezentaciji BiH.

Hari Mata Hari u intervjuu za "Avaz" govorio je o duetu s Mirzom Selimovićem, ali i koncertu u Sarajevu.

BiH se danas suočava s vrhuncem toplotnog vala. Stručnjaci traže zabranu rada.

Ekonomski ekspert Svetlana Cenić za "Dnevni avaz" govorila je o ekonomiji u BiH.

Donosimo vam i pozitivnu priču o mladiću iz dijaspore koji je pokrenuo historijski sportski projekt u Prozor-Rami.

Analizirali smo i kako toplotni val pravi probleme poljoprivrednicima.

Čitajte i o tome kako promjena pušačkih navika utječe na porodicu, prijatelje i širu zajednicu.

Čitajte i o haosu zbog parkinga u Starom Gradu.

Na stranama globusa čitajte o masakru koji je potresao Njemačku.

Nakon dva dana iz Save izvučeno tijelo muškarca. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

Piaggio predstavio najmoćniju ikada proizvedenu Vespu.

Pojedini traže "prečice" za izbjegavanje obaveza: Fiskalni računi kao prilika za dodatnu zaradu.

U Sarajevu su zvanično predstavljeni prvi rezultati regionalnog projekta "Digitalni putujući muzej za Balkan". Više o tome čitajte na kulturnim stanama.

Određen novi termin održavanja 53. Sajma šljive u Gradačcu.

Zmajevi ponovo stigli u Kaliforniju. Barbarez danas otkriva plan.

O narednom protivniku Zmajeva za "Avaz" govorio je sportski komentator Marjan Mijajlović.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

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