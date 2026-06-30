Književnik Faris Šačić: Na pusti otok bih ponio nadu

Ime i prezime: Faris Šačić.
Datum i mjesto rođenja: 2. decembar 1998. godine, Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Razgrnem zavjese i pogledam kakvo je vrijeme.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bio doktor medicine.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Oduvijek književnost i pisanje.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nada.
Najdraža pjesma: „Jedne noći u decembru“, Kemal Monteno.
Šta gledate na televiziji: Dokumentarne filmove i sport.
Šta Vas nervira: Neiskreni ljudi.
Najdraži grad: Moje Sarajevo. Ali iz mnogih gradova svijeta nosim lijepe uspomene.
Najbolji poklon koji ste dobili: Gitara za osamnaesti rođendan.
Čega se plašite: Neznanja i nepravde.
S kim najradije pijete kafu: S ljudima od kojih mogu naučiti nešto novo.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Nemam jednog uzora. Od svakoga naučim po nešto.
Najdraži pisac: Ivo Andrić, Duško Trifunović, Mišo Marić, Dan Brown, Lee Child... Spisak je dug.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Pronašao bih način da se na tren svi prisjetimo šta znači biti – Čovjek!
Omiljeni muzičar ili bend: Arsen Dedić, Gabi Novak, Kemal Monteno, „Crvena jabuka“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „21 lekcija za 21. stoljeće“, Yuval Noah Harari.
Tim za koji navijate: Nogometna reprezentacija BiH.
Omiljena narodna izreka: „Dobro se dobrim vraća!“
Koje pitanje najviše mrzite: „Gdje pronalazite inspiraciju?“
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Indiana Džons (Jones).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Volio bih proputovati zemljama Afrike.