Vozači oprez: Izbjegavajte rizična preticanja

Saobraća se naizmjenično

Vozači se savjetuju da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.

Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko) zbog izvođenja neophodnih radova u tri termina će doći do obustave saobraćaja: od 10 do 11 sati, od 13 do 14 sati i od 16 do 17 sati. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac. U ostalom periodu saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su radovi na vijaduktima Klopče i Klopačke stijene na dionici autoputa A-1 Zenica jug-Zenica sjever. Na mjestima izvođenja radova saobraća se preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva (M-5 i M-16) u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.