Ovo su današnje cijene goriva: Litar dizela najskuplji u Mostaru

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini se mijenjaju iz dana u dan. Litar dizela u Sarajevu danas iznosi od 3,11 KM do 3,31 KM. Cijena benzina u Sarajevu se kreće od 2,76 KM do 3,01 KM.

U Mostaru cijena dizela varira od 3,21 KM do 3,41 KM, a benzina od 2,81 do 3,01 KM po litri goriva. U Tuzli litar dizela se kreće od 3,06 do 3,36 KM, a benzina od 2,71 do 3,06 KM.

U Zenici dizel košta od 3,16 do 3,31 KM po litri goriva, a benzin od 2,81 do 2,96 KM. U Maglaju su slične cijene kao u ostalim gradovima u Federaciji BiH. Cijena litre dizela varira od 3,26 do 3,31 KM a benzina od 2,91 do 2,96 KM.

U jedinom bh. gradu na moru Neumu imaju dvije pumpe i tu je cijena dizela 3,26 i 3,31 KM, a benzina je ista i iznosi 2,86 KM. Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH prosječna cijena dizela prije godinu dana bila je 2,39 KM a benzina 2,42KM po litri.