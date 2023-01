BIHAMK: Pojačan promet na graničnim prelazima

Učestali odroni

Zbog novogodišnjih praznika do 03.01.2023.godine do 24 sata zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Bosne i Hercegovine (na teritoriji RS-a do 02.01. do 24 sata).

Ceste su mjestimično vlažne, a iz BIHAMK-a pažnju skreću na učestale odrone zemlje ili kamenja. Na svim dionicama savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Napominju da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.