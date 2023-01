Dodik: Prihvatili smo mišljenje Šulića, neće biti ministar

SDA izmislila problem

Riječi je bilo i o spornom Zakonom u NSRS.

- Nismo mi ni obećali da ćemo prestati da se borimo za imovinu, kao što ni oni neće, ali to je stvar neke procedure. Mi smatramo da je to pitanje riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH i da je vještački nametnuti od strane visokog predstavnika i stranih sudija i to je gotova priča. To nije problem vezan, ali ako neko hoće da je to problem, nema problema. SNSD ima kapacitet u okviru ovog tehničkog Vijeća ministara, ne moramo da se žurimo - rekao je Dodik.

Kazao je da je motiv SNSD-a da se deblokiraju procesi.

- Čim se formira Vijeće ministara dogovarali smo da se usvoji budžet. Valjda je to nešto važno za BiH, jer nikada nije usvojen budžet u prvom tromjesječju ili da se rješava pitanje autoputeva, kada bi se izgradio od Višegrada prema Sarajevu i ovamo dalje prema Zenici i Doboju, pa dalje prema Gradišci to bi značilo da se otvori nova balkanska tranzitna ruta da kada idete od Ljubljane do Skoplja ili Niša da je bliže da idete ovom rutom - istakao je Dodik.