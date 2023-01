Dilberović: EU šalje jasnu poruku da je zapadni Balkan, pa tako i BiH, njegova interesna zona

Presude iz Strasbourga moraju biti provedene

Kandidatski status je, kaže on, poruka Evropske unije da to Bosna i Hercegovina definitivno može.



- Ono što jeste ključno u procesu koji je pred nama jeste zadaća koja je već napisana. Ona je napisana u Mišljenju Evropske komisije i evo u nekoliko posljednjih navrata i od ambasadora Johana Satlera (Johann Sattler), šefa Delegacije EU u BiH i komesara Evropske unije za susjedstvo i proširenje Olivera Varheljija (Varhelyi) čujemo jasne poruke da Bosna i Hercegovina treba sada ispuniti ono što je evidetirano u 14 ključnih prioriteta.

Ono što je jako bitno jeste da odmah u prvim koracima pokažemo da mislimo ozbiljno. I to i u onom dijelu koji zovemo takozvani političkog kriterija, a to su najprije izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), a onda i novi zakon o VSTV BiH. Potom to je zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini, Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, to je potom korak, odnosno nova forma prilagođavanja kroz novi Zakon o javnim nabavkama, odnosno zakonske izmjene i dopune koje su prije par mjeseci usvojene u Parlamentarnoj skupštini BiH.

On je zadovoljio ono što evropska Evropska komisija u ovom trenutku traži, ali se uvijek radi o "živoj materiji", o nečemu što se stalno mora nadograđivati. U tom kontekstu su vrlo jasno postavljeni ciljevi onoga što Bosna i Hercegovina mora i treba napraviti u sljedećem periodu - navodi Dilberović.

Ne treba nas, kaže, ni obeshrabrivati da postoje zemlje koje su dugo čekale do otvaranja pregovaranja o članstvu u EU. Isto tako postoje zemlje koje su to u kraćem periodu obavile oko kandidatskog statusa.

- Hrvatskoj je trebalo nešto više od godine do otvaranja pregovora o članstvu u EU, Crnoj Gori nešto više od dvije godine, a naravno Sjevernoj Makedoniji je trebalo 17 godina. Ali, možda bi joj trebalo i više da geopolitička situacija u kojoj se trenutno nalazimo nije onakva kakva jeste. Što znači da sve odluke koje donosi Evropska komisija one su generalno političke. One su vezane i onim što se od nas očekuje, a one su naravno vezane i onim šta smo mi ispunili, a umnogome i trenutnom geopolitičkom situacijom u datom trenutku.

Tako da prioriteti sada Evropske komisije jesu dijelom na onome što je i ekonomska kriza i prehrambena kriza i energetska kriza, te rat u Ukrajini s jedne strane, a s druge strane i proširenje i stvaranje pogotovo od Zapadnog Balkana prostora neke stabilnosti i sigurnosti što je naš interes, što je interes Evropske unije. Mi ne možemo sa ovog kontinenta otići nigdje. Fizički možemo, ali ne možemo kao država. Tu smo gdje jesmo. To je zadano stanje.

Mi pripadamo Evropi, mi pripadamo Evropskoj uniji i ovo je jedan obostrani proces u kojem smo mi ili dio evropskog rješenja ili smo dio evropskog problema. I do njih i do nas je šta ćemo izabrati. Šta god da izaberemo opet smo nešto njihovo, nešto evropsko bilo da je to problem, bilo da je to rješenje - poručuje Dilberović.

Presude Evropskog suda za ljudska prava ćemo kaže morati sprovesti i bolje je da to učinimo što prije.

- Apsolutno da ćemo ih morati provesti. Iz prostog razloga što je to sastavni dio Mišljenja Evropske komisije. To je sastavni dio stavova koje svaki put upućuje Evropska komisija i koje joj upućuje Evropsko vijeće kod svojih odluka, pa uključujući i kandidatski status. Ispunjavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu jeste uslov.

I on ostaje kao uslov bez obzira na ovih 14 prioriteta. Prema tome ono što je ključno jeste što prije završimo te poslove lakše će nam biti kasnije. Odnosno definitivno je jasno da proces ispunjavanja onoga što je Evropski sud u Strasbourgu definisao kao jasno krešnje ljudskih prava podrazumijevaju ustavne reforme. Ustavne reforme traže vremena. Ali, Evropska komisija vrlo često svoje ocjene bazira na progresu.

Ne bazira ih samo na ispunjenju konačnom, kompletnom nego na progresu u kontekstu da idete ka pravom smjeru. Prema tome i barem kod ovog procesa ono što je potrebno jeste da pokažemo da idemo u pravom smjeru i da ozbiljno smatramo da Bosna i Hercegovina mora ispuniti ono što Evropski sud u Strasbourgu od nje traži. A, traži to i Evropska komisija - kaže Dilberović.

Direkcija za evropske integracije (DEI) se bavi, navodi, svim onim što je vezano za proces evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.

- A, kada govorimo o procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini onda apsolutno mislimo na sve. Jer, ne postoji niti jedna pora društvenog i političkog života koja nije sastavni dio evropskih integracija. Trenutni fokus je naravno na 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i dijelovima u kojima Direkcija za evropske integracije može dati svoju ekspertsku pomoć.

Jer Direkcija za evropske integracije je jedino ekspertsko tijelo države Bosne i Hercegovine koje ima i iskustva, i ekspertize i znanja u procesu evropskih integracija. Tako smo i definisani. Ono na što se trenutno u dobroj, odnosno najvećoj mjeri baziramo jeste takozvani, kolokvijalno rečeno Plan integrisanja.

To je plan koji podrazumijeva poziciju i zadatke svake i do jedne institucije Bosne i Hercegovine bez obzira o kojem nivou govorimo, koji je vezan za proces prilagođavanja i harmonizacije sa zakonodavstvom, odnosno pravnom stečevinom Evropske unije (acquis communautaire) - navodi Dilberović.