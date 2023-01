Ef. Nusret Kujraković za "Avaz": U noći želja se trebamo sjetiti poslanika

Ef. Kujraković kaže da je to prilika da vjernici u toj noći želja se podsjete na poslanika Muhammeda, a.s. na njegovu misiju, njegov rad, na njegov govor.

To je noć tišine i smiraja, noć želje, nade i optimizma.

- Obilježavanje te noći ima značaj da nas dodatno mobilizira da još više, sa više volje i elana slijedimo sunnet Allahovog poslanika, zato je važno da se u tim noćima kada ih obilježavamo i kada u našim džamijama na jedan prigodan način se prisjećamo i biografije Muhammeda a.s., kao i njegovog govora u određenoj mjeri. Dakle, to kada se prouči neka ilahija, održi predavanje, sakupe se ljudi i čine ibadet Allahu Uzvišenom, je svakako jedan način i jedan korak da ojačamo svoju vjeru i svoj iman, da tako očajani vjerom što više se približmo našem Gospodaru, Allahu, dž.š. – rekao je ef. Kujraković.

Slijediti sunnet

Dodao je da je to ustvari način da osoba bude bogobojaznija.

- To nam je posebno danas potrebno, jer živimo u vremenu različitih kriza, različitih čak i problema na globalnom nivou, kako na pojedinačnim, tako i na nivou cijele zajednice, jačanje tih moralnih potencijala svake osobe, a i jačanja vjere svake osobe je način kako da u društvu u kojem živimo širimo ideju dobra, morala, pravednosti, poštenja, čestitosti, radinosti, humanosti, saosjećanja, a to je ono što nam je svakako svima danas potrebno – izjavio je ef. Kujraković za portal „Avaza“.

Majka poslanika

Istakao je da zbog toga, po tradiciji, kada je majka poslanika Muhammeda a.s., Amina, osjetila da je začela Muhammeda, da je to na jedan način podsjećanje i na majke, na njihovu brigu, trud, na ono što one čine za svoju djecu putem odgoja, brige za potomstvo, putem obrazovanja te djece.

- Trebamo istaknuti i taj momenat. To je svakako prilika da o tim stvarima govorimo, ne samo tu noć, već za stalno, konstatno, u raznim prilikama, a odabrana vremena u ovakvoj noći je samo još jedan motiv više da se tome posvetimo i onda kroz to ostvarimo nagradu i sevap kroz to što činimo – kazao je ef. Kujraković.