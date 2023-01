Stevanović: Nisam očekivao da će pregovori sa SBiH i NES-om ići lako

Dragan Stevanović, potpredsjednik KO SDP-a, gostovao je u emisiji Špica u programu TVSA kada je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji, odnosno o tome da je Osmorka od danas Sedmorka.

– Ima jedna narodna izreka u našem narodu “Što je babi milo to joj se i snilo”, tako i SDA sve vrijeme limitira oko tih stvari, vjerovatno poučena vlastitim iskustvima. Nisam bio ubijeđen da neće dolaziti do situacija do kojih je došlo, iz dva debela razloga; to je jedan heterogen sastav koji po po načinu političkog promišljanja i djelovanja nema mnogo zajedničkog, sem želje da konačno pokrenu političke procese s mrtve tačke, te nisam očekivao da će pregovori lako ići sa Strankom za BiH i NES-om – rekao je Stevanović.