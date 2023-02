Potvrđeno pisanje „Avaza“: Penzije povećane za 11 posto

Kako je portal „Avaz“ jutros i najavio, Vlada Federacije BiH je na današnjoj prvoj hitnoj sjednici nakon usvajanja Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu donijela odluku o povećanju penzija u FBiH za 11,1 posto.



- Prije svega, ovom prilikom želim zahvaliti zastupnicima u Predstavničkom domu i delegatima u Domu naroda Federalnog parlamenta što su prepoznali važnost usvajanja federalnog budžeta za ovu godinu. Time su omogućili Vladi Federacije BiH da ispuni obećanje o povećanju penzija od 1. januara za 11,1 posto.

Želim obavijestiti penzionere da smo upravo održali hitnu sjednicu Vlade Federacije, te donijeli potrebnu odluku kako bi januarske penzije, uvećane za 11,1 posto, bile isplaćene na vrijeme. Ovo je najveći pojedinačni rast penzija u Federaciji do sada. Raduje me da smo do ovog rješenja došli na vrijeme kako bismo našim penzionerima omogućili akontativnu isplatu. Danas im definitivno možemo i potvrditi da neće čekati - potvrdio je premijer FBiH Fadil Novalić.