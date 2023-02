Dodik: Nećemo podržati ukidanje akciza u Domu naroda

Nakon sastanka predsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika i ministra vanjskih poslova BiH i lidera NiP-a Elmedina Konakovića oni su se obratili medijima.

Milorad Dodik je tom prilikom najavio da će SNSD ponovo na Domu naroda PSBiH blokirati usvajanje akciza na gorivo, kojim bi se smanjile cijene goriva od 50 feninga.

Njega su novinari pitali zašto je SNSD ponovo bio protiv ukidanja akciza na gorivo u Predstavničkom domu PSBiH, a on je odgovorio:

- Da znate da ćemo biti protiv i na Domu naroda. Mi smatramo i matematika govori da cijena goriva je i dalje na istom ili nižem nivou od regionalnih cijena koje gledamo. Iako je Srbija skinula akcize za 50 posto cijena goriva u BiH i RS je manja nego u Srbiji, a da ne govorim o Hrvatskoj. Mislimo da eliminacijom prihoda za budžete smanjujemo razvojne šanse. Kada pregovarate sa EBRD-om o izgradnji autoputa oni vam gledaju kakve su vam akcize. Ako su one niskog nivoa nećete izgraditi autoput. Nema bogate zemlje bez visokih i redovnih poreza. Ovdje se stvara iracionalni pristup. Odgovorna politika je zadržavanje akciza, a Magazinović to populistički radi sa opozicijom iz RS-a da bi napali vlast, evo ja im kažem da neće doći do ukidanja akciza i ostat će iste, a cijene goriva su na prihvatljivom nivou u odnosu na region.

Podsjećamo, SNSD u Domu naroda PSBiH ima četiri od pet delegata iz RS-a i bez njihove podrške neće se moći ukinuti akcize.