Kasumović prvi političar iz FBiH koji je doveo u pitanje Šmitov legitimitet

Prvi čovjek stranke BHI-KF Fuad Kasumović postao je prvi političar iz Federacije BiH koji je osporio legitimitet visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

Kasumović je, prilikom gostovanja u emisiji "Dan uživo" na N1 televiziji govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

"Šmit pogriješio"

Lider BHI-KF je tvrdio da je Šmit pogriješio jer je u izbornoj noći nametnuo izmjene Izbornog zakona. Naveo je da mora reagovati ukoliko dođe do blokiranja procesa formiranja vlasti u Federaciji BiH.

- On je rekao da sa tim izmjenama deblokirao formiranje vlasti u Federaciji. Ako se desi to što SDA nagovještava, aposlutno je da mora reagovati, iako to nije ni demokratski, ni u jednoj državi to ne bi smio uraditi osim Bosni, onda mora dovršiti posao - rekao je Kasumović.



Voditeljica Emela Burdžović je podsjetila kako je Šmit rekao da se ne radi o blokadi. Kasumović je potom Šmita nazvao trećerazrednim političarom.

"Što to nije uradio u svojoj Njemačkoj"

- Nemojte vjerovati trećerazrednim međunarodnim političarima, pa ni tom Kristijanu. Šta on to u svojoj državi, isluženi političar došao u izbornoj noći povlači, da ne kažem, nacionalistički zakon. Svaki tamo ćato iz Evropske unije dođe mi njemu vjerujemo - izjavio je Kasumović.



Upitan da li želi reći da je Kristijan Šmit "ćato" i trećerazredni političar, Kasumović je pitao šta je drugo i tvrdio da je poslan u BiH po nekim drugim zahtjevima, te da je jasno šta je uradio.

- Što u svojoj Njemačkoj to nije mogao uraditi. Drugo, on je od tamo poslat ovdje po nekim drugim zahtjevima i jasno je svima šta radi - dodao je Kasumović u emisiji "Dan uživo" na N1.