Sud BiH potvrdio optužnicu protiv 15 osoba zbog ratnih zločina

Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine kojom se tereti 15 osoba zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.

Tužilaštvo je krajem prošle godine podiglo optužnicu kojom se za činjenje krivičnih djela terete:

- Rajko Drljača, Duško Drljača, Goran Jorgić, Goran Savić, Ivan Kljakić, Goran Bojić i Gojko Soldat - ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZSFRJ) i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika;

- Bućan Milić, Mile Vučković, Borislav Milaković, Uroš Grab i Milenko Letić - ratni zločin protiv civilnog stanovništva, i

- Svetislav Cvijetić, Draško Radusinović i Aleksandar Janković - ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kao pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS) i to Rajko Drljača kao upravnik Vojno istražnog zatvora Banja Luka zv. "Mali Logor" (VIZ), Bućan Milić kao zamjenik upravnika VIZ-a, Mile Vučković, Goran Bojić, Uroš Grab, Draško Radusinović, Milenko Letić, Borislav Milaković, Svetislav Cvijetić, Aleksandar Janković, Gojko Soldat, Goran Savić, Igor Kljakić, Goran Jorgić i Duško Drljača kao stražari u VIZ-u, u periodu od augusta 1992. do decembra 1995. godine, u prostorijama VIZ-a u Banja Luci te prilikom dovođenja u VIZ ili odvođenja iz istog, prema civilima nesrpske nacionalnosti i ratnim zarobljenicima pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Bosne i Hercegovine postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati iskazima velikog broja svjedoka, među kojima i žrtava koje su bile u zatočenju u ovom objektu, kao i prilaganjem više stotina dokaznih materijala.