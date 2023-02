Ovo je sadržaj pisma koje je Lendo poslao Izetbegoviću, Nikšiću i Čoviću

On je tim povodom poslao pismo Bakiru Izetbegoviću, Draganu Čoviću i Nerminu Nikšiću, koje je prenio Faktor , a kojeg prenosimo u cijelosti.

Refik Lendo (SDA), član rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj konferenciji za medije pozvao je lidere SDA, SDP-a i HDZ-a da dogovore formiranje Vlade Federacije BiH. On je kazao da se treba dogovoriti ime premijera, pa da bi se tek onda tek trebalo dogovoriti ime premijera, obzirom da ne mogu biti iz reda istog naroda.

Dogovor tri kandidata

Poznato vam je da se prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine izbor predsjednika i dvoje potpredsjednika mora obaviti dogovorom između troje izabranih kandidata.

Shodno tome, uputio sam pismo gospođi Bradari i gospodinu Stojanoviću u kojem sam im predložio da u petak, 24. februara 2023. godine, sa početkom u 10 sati, u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održimo sastanak na kojem bismo razmatrali pitanja izbora predsjednika/potpredsjednika Federacije i imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako bi proces izbora i imenovanja bio omogućen, neophodan je politički dogovor. Podsjetiću vas da su od potpisivanja Vašingtonskog sporazuma do danas Vladu Federacije Bosne i Hercegovine činile, prije svega, one političke stranke na čiji prijedlog su birani predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom slučaju, to su SDA, SDP i HDZ, sa svojim partnerima.

Sastanak predložen za 24. februar

Nikada do sada izbor predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine nije obavljen bez cjelovitog političkog dogovora koji podrazumijeva i imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te se nikada nije desilo da u tom dogovoru ne učestvuju stranke koje imaju predsjednika/potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako bi sastanak čije je održavanje predloženo za petak 24. februar 2023. godine bio produktivan, pozivam vas da obavite neophodne političke razgovore o uspostavi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te napravite sporazum o pitanjima izbora predsjednika, premijera i članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.