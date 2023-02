Kome u Sarajevu smeta Srđan Aleksić?

- Nije promijenjena? Ko je rekao da je promijenjena? J*bo. Sad nemojte me bolan vući za jezik. Vi vjerujete Dodiku, je**mu mater i Dodiku. To je najveći četničina koji postoji u BiH i samo zbunjuje muslimane. Znači, dio ulice koji je vezan za Novu Otoku nosi ime Mehmeda Alagića, čitava Nova Otoka, a onaj dalje nasatavak gore, sve je Srđana Aleksića. Nije uklonjena još i bit će uklonjena zato što je četnik taj Srđan Aleksić. Ako ne možete dokazati, a prvi ste se digli protiv mene da to nije četnik, otiđite u Trebinje pa pitajte, ko je Srđan Aleksić – izjavio je Tajib Delalić te nastavio.

Simbol ljudskosti

No, postavlja se pitanje kome smeta Srđan Aleksić i zašto?



Podsjetimo, Aleksić je nasmrt pretučen u januaru 1993. nakon što je pritrčao da zaštiti svog druga, Bošnjaka Alena Glavovića kojeg je grupa vojnika VRS napala na trebinjskoj pijaci. Četvorica vojnika su Aleksića pretukla kundacima pušaka. Alen Glavović danas živi u Švedskoj, oženjen je i ima dvoje djece. Svake godine posjeti Trebinje, Srđanov grob i njegovog oca

Srđanu Aleksiću je posthumno dodijeljena Povelja Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Tako je Aleksić danas postao u regionu naširoko prihvaćen simbol za hrabrost i ljudskost, čovjek koji je u vremenu zla svoj život žrtvovao da spasi osobu druge nacionalnosti koja je postala meta samo zbog svog imena i prezimena. To je, u konačnici, važan simbol za Bosnu i Hercegovinu kao multietničku zemlju koja nosi tešku ratnu prošlost - da su prijateljstvo i ljudskost nešto što mora prevazići naše međunacionalne razlike i podjele.



No, očigledno je da mnogi i u samom Sarajevu takvu zemlju i takav simbol ne žele. Ako ni jedan Srđan Aleksić nema mjesta u glavnom gradu BiH, onda se šalje jasna i nedvosmislena poruka da je Sarajevo grad u kojem uistinu nema mjesta ni za jednog Srbina koji nije bio direktno lojalan vladi u Sarajevu tokom rata, uključujući ni one koji su život položili braneći svoje prijatelja Bošnjake. Ako bi njihova vizija Sarajeva na kraju pobijedila, to bi bio definitivan znak da je sva priča o Sarajevu kao mogućem istinskom multietničkom centru koji ujedinjuje narode u BiH definitivno mrtva.