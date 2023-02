Ministar Staša Košarac za "Avaz": Ne želimo da blokiramo

Svaki put me Sarajevo na različite načine iznenadi time što voli da prevede na svoj način određene političke poruke. To bi isto bilo kao kada bih ja rekao da Sarajevo blokira sve.

- Mislim da je to politika koju treba zagovarati. Politika opstrukcije, devalviranje nečijeg ustavnog kapaciteta, po meni je nešto što treba biti daleko iza nas. Bili smo svjedoci takvih politika u kontinuitetu dok je u strukturi bila SDA, ali nije ništa uradila time što je opstruisala RS, ništa nije uradila za građane FBiH. I zašto se u kontinuitetu vrtimo ukrug? Potpuno otvoreno bih rekao da ja nisam čovjek blokada, ali jesam za zastupanje interesa RS u organima BiH - rekao je Košarac.

Neuspjeh Vijeća

Kazao je i kako se postavlja pitanje zašto ćemo proizvoditi krize.

- Zašto se ne razumijemo ili se malo razumijemo? Razumijem federalne strukture koje su danas u institucijama BiH gdje se one trebaju etablirati kod svog biračkog tijela. Razumijem da postoje i dalje radikalne opcije SDA koje brižljivo analiziraju to što radi današnja struktura predstavnika Federacije u institucijama BiH i ja razumijem da tu postoji borba za političke poene i potreba za etabliranjem, u ovom slučaju kod Bošnjaka. I to je legitimno. Ali nemojte da to koči važne projekte za razvoj i RS i BiH. Mnogi, konkretno u Sarajevu, jedva čekaju neuspjeh Savjeta ministara jer bi to bio uspjeh opozicije u Sarajevu - kazao je Košarac.

Izetbegović je regionalni problem

Ministar Košarac je rekao da vjeruje u političku snagu i orijentaciju strukture koja dolazi iz FBiH.

- Kao i njihovu potrebu da se etabliraju među biračima, da je to novi impuls i poruka da je to dobro za sve i mnogo jače nego put destrukcije i borba u jednom virtuelnom, političkom svijetu u radikalizaciji BiH čiji je promoter sigurno bio Bakir Izetbegović u nekom prošlom periodu. I često sam govorio da je on problem ne samo u BiH nego i regionalni problem. I danas to tvrdim. Vjerujem da treba prestati. I oni su vidjeli svoje greške, pa građani Federacije su vidjeli koje su sve greške tih politika - naglasio je Košarac.

Kompletan intervju pogledajte u videu.