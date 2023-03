Sidran: Historija Bosne je historija otimanja za Bosnu

Gost emisije Polis sinoć je bio akademik Abdulah Sidran, bosanskohercegovački književnik i scenarista. Poznavaoci njegovog lika i djela kažu da je oštrog pera i još oštrijeg uma.

On je povodom Dana nezavisnosti naše države, govorio upravo o njoj, Bosni i Hercegovini. Govorio je o njoj na sebi svojstven, prepoznatljiv način, rekavši da je historija Bosne historija otimanja za Bosnu.

- Sve je nelegitimno, nijedan postupak nećete naći u tom entitetu kome sam ja dao dječije ime četnitet, nijedan postupak nećete naći koji je u skladu s pravom i Ustavom, koji je legitiman - kazao je Sidran te dodao:

- Ja sam dobar znalac srpske književnosti. Svi mi znamo ep o Kraljeviću Marku, inače bio je turski vazal, vojnik, poginuo u Rumuniji - naveo je Sidran prisjetivši se kako je mitski junak u epu izašao na cestu i orao drum, a Turci su ga upozorili da to ne čini, nakon čega se on pobunio.

Sidran je kazao da se upravo takva matrica koristi i danas.

- Proizvodi se jedna protupravna situacija i kad nadležni subjekti upozore na tu protupravnu situaciju on taj napad i tu kritiku naziva nasiljem nad njim i to proglašava nezakonitim. Na šta god primijenite ovaj model vidjet ćete da to funkcioniše i da je to apsolutno pravilo njihovog ponašanja - kazao je Sidran.