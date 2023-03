Pašović za "Avaz" o napadu Ambasade Rusije na NPS: Apsurdno, to je diplomatski incident

Ambasada Rusije u BiH zajedno s ambasadorom Igorom Kalabuhovim ne bira koga će napasti i na koga će se obrušiti. Od novinara i urednika, kolega diplomata do kulturnih institucija i njihovih radnika.

Posljednje u nizu je optuživanje Narodnog pozorišta Sarajevo za proturusku propagandu jer ima se nije svidjelo kako je postavljena predstava „Idiot“ rađena prema djelu Fjorda Dostojevskog.

Strašni zločini

Rediteljicu Selmu Spahić, koja potpisuje režiju ovog komada, ruski diplomati na Facebook stranici ambasade proglasili su netalentiranom i histeričnom jer je njen „Idiot“ smješten u savremeni kontekst u kojemu se upozorava na strašne zločine koje su ruska vojska i paravojne skupine do sada počinile tokom agresije na Ukrajinu.

- Apsurdno je da neka ambasada komentariše nečiju režiju. Selma Spahić će režirati u svojoj zemlji onako kako želi, kao i svaka druga rediteljica i reditelj u našoj zemlji. To je ono što ja mogu reći. Nećemo se sada baviti ambasadama i njihovim komentarima o našoj režiji – rekao je uvaženi reditelj Haris Pašović za „Avaz“.

Ne postoji univerzalni recept

Naglasio se da se djela uvijek prilagođavaju teatru.

- Zato postoje umjetnici, reditelji, dramaturzi, da predstave na svoj način. Prema tome, ne postoji univerzalni recept kako se nešto radi. To što oni kažu: „U Rusiji se radi tako...“ Pa OK, to je njihov problem, nije naš. Mi radimo kako mi hoćemo, šta nas briga kako se radi u Rusiji. Ovo je apsurdno. Nisam nikada u svom životu čuo da se ovakvo nešto dogodilo. Nemaju nikakvo pravo to rade – istakao je Pašović.

Dodao je da je ono što se desilo diplomatski incident.

- To je politička stvar, neko u ime neke politike se miješa u život naših građana. Političari moraju da reaguju na ovo, više nego umjetnici – zaključio je Pašović.