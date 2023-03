Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

U ponedjeljak, 6.03.2023., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana slaba kiša ili lokalni pljusak su najizgledniji na području Hercegovine, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C.

U utorak, 7.03.2023., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slab lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, a u ranim jutarnjim satima i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C.

U srijedu, 8.03.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slab lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. U drugom dijelu dana povremeno su mogući i jaki udari juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 15°C.

U četvrtak, 9.03.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili kratkotrajnim lokalnim pljuskom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 17°C.