Ekskluzivno: Sutra u "Dnevnom avazu" intervju s Majklom Marfijem, ambasadorom SAD

U ekskluzivnom intervjuu za "Dnevni avaz" ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) govorio je o najnovijim pokušajima blokiranja formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini i odgovorima koje međunarodna zajednica ima na njih, antizapadnoj retorici u našoj zemlji i njenim uzrocima, borbi protiv korupcije, ključnim projektima Sjedinjenih Država u BiH i posljednjim antidejtonskim djelovanjima Milorada Dodika.

Kada je u pitanju antizapadna retorika koja se u posljednje vrijeme može čuti u BiH, prije svega od pojedinih političara SDA, ambasador Marfi kaže da je u pitanju čisti oportunizam.

- Prirodno je da imamo određene zabrinutosti u vezi s porastom antizapadne retorike, ali to mislim da nije ništa više od političkog oportunizma. Pojedinci iz politike koji strahuju za svoj položaj pokušavaju napraviti probleme, ali, ako pogledate kako ljudi žive svoje živote, gdje su angažirani što se tiče ekonomije i trgovine, gdje putuju na godišnji odmor, gdje šalju svoju djecu na školovanje, bez obzira na to radi li se o Federaciji ili RS, to su zapadne zemlje. Niko ne ide u Rusiju, Kinu ili Iran. Političari koji to govore to rade zbog uskih sebičnih političkih razloga - kazao je Marfi u intervjuu za "Dnevni avaz".

