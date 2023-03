Čengić o Magodi: Vodim se onim što je Tužilaštvo izdalo

Gosti emisije Polis na TV SA bili su Irfan Čengić (SDP), Vibor Handžić(Naša stranka), Elvedin Okerić(NiP) i Elza Gaković(SBiH).

S obzirom na to da su jučer aktivistkinje, dijelom i članice SDP-a održale su protest ispred sjedišta SDP-a zbog najave da će Kenan Magoda, kojeg optužuju za nasilje u porodici biti kandidat ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo, nezaobilazno je bilo postaviti pitanje da li sporan izbor Kenana Magode u Vladi Kantona Sarajevo.

Irfan Čengić je na to pitanje rekao sljedeće: “Kada je u pitanju izbor ministra kulture i sporta, tu trebamo gledati tri aspekta. Prvi je njegov dosadašnji rad i ono što očekujem od tog ministra. Ja zaista vjerujem da će on biti odličan ministar, jer sam prezadovoljan time kako je radio svoj posao u Turističkoj zajednici, a i kakve je sportske menadžerske rezultate postizao kada je RK “Bosna” igrao polufinale EHF kupa, kao i izvršni direktor SFF-a. Dakle, to je njegova profesionalna karijera.

Kada govorite o slučaju optužbi za nasilje u porodici, tu ja moram reći da to nisu optužbe stare dva mjeseca. Te iste optužbe su se pojavile kada je on imenovan za direktora Turističke zajednice. Ja sam ga tada nazvao i pitao da mi kaže što ima o tim optužbama. Što se mene lično tiče, ja nemam razloga da vjerujem ni Kenanu Magodi, a ni Dinki Hasičić, njegovoj bivšoj supruzi, jer nemam razloga da vjerujem nijednoj strani priče. Ono čime se ja mogu voditi kao zastupnik i kao neko ko je iz te pravne branše, to je ono što je Tužilaštvo izdalo. Ono je izdalo obustavu postupka zbog nedostatka dokaza, a danas su objavili i to da navedena gospođa nije htjela svjedočiti“, rekao je Čengić.