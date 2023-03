FHMZ: Danas oblačno sa kišom, na planinama snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U višim područjima i na planinama se očekuje snijeg. U večernjim satima u nizinama centralne i istočne Bosne je moguća susnježica ili snijeg. Poslije podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti na sjeverozapadu Bosne, a u ostatu zemlje prema kraju dana ili tokom noći. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Krajem dana i tokom noći u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Narednih dana kiša

U četvrtak u centralni i istočnim područjima umjereno do pretežno oblačno, ponegdje je moguće i provijavanje slabog snijega. U ostalim dijelovima sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 stepeni.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i uglavnom u cijeloj zemlji vjetrovito. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Povećana naoblaka, padavine i tmurno vrijeme praćeno zahlađenjem, kod hroničnih bolesnika uzrokovat će tegobe, pretežno u vidu reumatskih i bolova na mjestu povreda, glavobolje, promjene raspoloženja. Uz povremeno jače sjeverno strujanje tokom dana, preporučljivo je adekvatno se odjenuti i posvetiti pažnju zaštiti od nižih temperatura, naročito astmatičari i osobe sa ishemijskim problemima.