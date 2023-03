Manjak budžetskih sredstava izvjestan scenarij ako se nova vlast ne angažira

Uzroci procvata crnog tržišta duhana i duhanskih proizvoda u BiH su jasni. Previsoko akcizno opterećenje dovelo je do visoke cijene cigareta koja uveliko premašuje kupovnu moć stanovništva. Na ovaj način potrošači u BiH izdvajaju najviši postotak prihoda za cigarete u odnosu na potrošače zemalja u regiji, uključujući Hrvatsku i Sloveniju, koje su članice EU.

Visina akciza

Bosna je treća u regionu po visini akcize za najjeftinije pakovanje s akcizom od 98 eura na hiljadu cigareta, poslije Hrvatske i Slovenije, koje su članice EU. A prva je po učešću poreznog opterećenja u cijeni najjeftinije legalne kutije s čak 90 posto, dok je taj procent u zemljama u okruženju oko 65 posto.

Oporavak tržišta zabilježen prošle godine dogodio se zbog pojačanih aktivnosti lokalnih agencija, a također je i posljedica odluke Vlade Crne Gore da zabrani skladištenje cigareta u Luci Bar prošlog ljeta. Iz Luke Bar je švercovano u EU 20 posto od ukupnog ilegalnog prometa cigareta. Postavlja se pitanje šta će biti s našim tržištem ove godine. Hoće li nova vlast podržati državne agencije u suzbijanju crnog tržišta ili će pustiti da se na terenu stvari odvijaju same po sebi, čime bi se urušili dosadašnji pozitivni pomaci.

Prema riječima ekonomskog analitičara Faruka Hadžića, crno tržište duhana u BiH je sveprisutno, nažalost, godinama. Jedan od razloga je taj što je prebrzo usklađena akcizna politika s nivoom opterećenja u EU.

- To je dovelo do toga da mnogi pronalaze mogućnost zarade upravo kroz plasman ilegalnog duhana, što je dovelo do toga da se značajniji dio legalnog tržišta preseli na ilegalno. Dostupnost proizvoda iz susjednih zemalja, govorimo o ilegalnim proizvodima, također je naštetila BiH i trebalo je proći dosta vremena da se zaustavi rast akciznog opterećenja da on ne ide i dalje naviše i da se inspekcijski organi i sigurnosne agencije ozbiljnije pozabave ovim pitanjem - rekao je Hadžić.