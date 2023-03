Ivana Marić: Nije svaki osmijeh poziv na štipkanje, posebno ako su u pitanju ohrdani kenjci

Nakon optužbe producentkinje Lejle Kašić koja je rekla da ju je Rambo Amadeus seksualno uznemiravao nakon snimanja emisije digla se velika prašina. Rambo Amadeus je pokušao opravdati svoj postupak što je izazvalo dodatno zgražavanje javnosti.

- Dotičnu gospođicu sam dok smo se približavali kući socijalno ugrožene porodice, sasvim neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo, pojma nemam sad. To nema nikakve veze sa seksom, barem ne s moje strane - rekao je, između ostalog, Rambo Amadeus.

Povodom ovog slučaja oglasila se i politička analitičarka Ivana Marić, koja je objavila status na Facebooku o seksualnom uznemiravanju žena.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

- Dragi muškarci, u pravu ste, mi žene volimo da nas muškarci dodiruju pa čak i štipnu, ALI samo onaj muškarac koji nam se sviđa, s kojim smo u vezi ili braku, a ne i svaki kojem se nasmijemo i prema kome smo ljubazne, pa on to pogrešno shvati kao koketiranje i poziv za pljuskanje i štipkanje po dupetu, posebno ako su u pitanju ohrdani kenjci (Pardon my French).

Zaslužuju poštovanje

Možda će vam zvučati nevjerovatno, ali "čak" i žene u minjacima i sa dubokim dekolteom žele i zaslužuju poštovanje. To je garderoba, a ne licenca za silovanje. Sve su to nečije majke, sestre i kćerke. Pristojnim ponašanjem prema drugima, Vi pokazujete kakvi ste Vi, a ne kakvi su ti drugi. Ako ne možete da suzdržite seksualne nagone, onda se idite liječiti. Ugledajte se u tome na žene, koje ne hodaju okolo i ne štipkaju muškarce za dupe, a nije da to nisu nikada poželjele uraditi. Nismo zvijeri, ljudi smo i trebali bismo biti u stanju da suzdržimo svoje seksualne nagone.

Mislim da ne postoji žena koja tokom svog života nije iskusila neki neželjeni dodir muškarca, bilo da se radi o "slučajnom" češanju o nju, "fatanju" još u osnovnoj školi, neprikladnom diranju prilikom razgovora ili pozdravljanja, pohothno gledanju tzv. balavljenju, dodirivanju po intimnim dijelovima ili ozbiljnom seksualnom zlostavljanju pa i silovanju. Koliko muškaraca znate da su imali tako neugodna pa i traumatična iskustva?

Ne znaju granicu

NIje bitan konkretan slučaj, nije bitno kako je žena bila obučena, nije bitno da li je bila ljubazna i susretljiva, bitno je da poštujete sve žene bez obzira na sve i da ih ne dirate i ne štipkate. I dajte se naučite suzdržavati, ipak ste vi taj neki jači spol. Jel'! Toliko od mene!

Većina muškaraca koje poznajem su vrlo pristojni i poštuju druge, ali je u društvu još uvijek mnogo onih koji ne znaju gdje je granica koju ne bi smjeli prelaziti. Da bi to naučili mora postojati kazna, bilo da ih osudi društvo ili sudovi - zaključuje Marić.