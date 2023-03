Saradnik Putinovog oligarha otvorio kompaniju u Sarajevu

Posao je procvjetao za Kemala Muratovića nakon ruske invazije na Ukrajinu. Ovaj privatnik godinama nudi strancima da u Bosni i Hercegovini osnuju kompanije i za određenu cijenu dobiju bh. državljanstvo. Na adresu svoje posredničke firme u trospratnoj zgradi u sarajevskom naselju Hrasno u posljednjih godinu dana registrovao je najmanje 15 firmi čiji su vlasnici Rusi.

U jesen 2022. godine imao je posebnog klijenta.

Pomogao je Igoru Chasnyku da registruje kompaniju “Chasnik” sa širokim spektrom djelatnosti. Muratović, koji je godinama živio u Ruskoj Federaciji, čiji jezik poznaje, tvrdi da nije znao ko je njegov klijent.

Na tamošnjoj državnoj televiziji Chasnyk je prikazivan kao direktor na projektima najvećih plinskih kompanija u Rusiji, a zvanična stranica predsjednika je izvještavala o posjeti Putina tokom koje je Chasnyk bio domaćin. Zbog pozicije u kompaniji “Yamal LNG” Ukrajina danas drugim zemljama predlaže da sankcionišu Chasnyka uz obrazloženje da prihodi od plina pomažu Rusiji da finansira invaziju.

- Ako je ova registracija povezana s djelatnošću ‘Yamala’ i ‘Novateka’, onda je to sigurno povezano s pokušajem zaobilaženja sankcija ili s nekim političkim i međunarodnim odnosima - smatra Mikhail Maglov, istaknuti ruski aktivista koji se danas iz azila u Litvaniji bavi antikoruptivnim inicijativama koje targetiraju zvaničnike u Rusiji.

Važna kompanija

“Yamal” je za Putinov režim važna kompanija, u kojoj Chasnyk ima visoku poziciju, objašnjava Maglov, ali sam Chasnyk kao rukovodilac ima ograničen uticaj u Rusiji. Maglov kaže da je teško sa sigurnošću reći koja je stvarna namjera otvaranja firme u BiH.

- Moguće je da on jednostavno želi da ode iz Rusije i da premjesti neki prikupljeni kapital - dodaje on i objašnjava da su se sankcije do sada uvodile vlasnicima kompanija, ali masovnih sankcija za rukovodioce još uvijek nema, niti ih on lično očekuje uskoro.

Ruski državljani s kojima su razgovarali novinari Detektora izbjegavaju jasno reći šta misle o invaziji i zašto osnivaju firme u Sarajevu.

U BiH trenutno ima 70 firmi u kojima su vlasnici ruski državljani. Čak 30 firmi je osnovano ili kupljeno u posljednjih 12 mjeseci, a sagovornici Detektora kažu da trećina ne može poslovati jer nisu u mogućnosti da otvore glavni transakcijski račun. Neki su premostili ovaj problem tako što su kupili već postojeće firme sa otvorenim računima.

Značajan dio ih je koristio usluge Muratovića, koji već godinama na svom portalu na ruskom jeziku nudi usluge registracije firmi, ali i dobijanje bh. državljanstva. Za tako nešto u BiH ne postoji zakonska garancija kao u drugim zemaljama gdje se državljanstvo može dobiti ulaganjem određene količine novca.

Od rada za oligarhe do firme u Sarajevu

Na ulazu stambeno-poslovne zgrade u sarajevskom naselju Hrasno nema naznaka da se unutra nalazi više firmi s ruskim kapitalom. Jedna od tabli je ona od “Express Investa”, firme Kemala Muratovića. On kaže da ima svoj koncept provjera klijenata, pa tako i Chasnyka.

- U strukturi firme su muž i žena. Ti ljudi su nama dostavili originalne dokumente da nisu nikada kažnjavani, da se protiv njih ne vode nikakvi krivični postupci - objašnjava proceduru Muratović.

Kada čuje o Chasnykovoj ulozi u Rusiji, kaže da mu nije prijatno zbog toga, te da ne zna ništa o njemu i vezama s režimom Vladimira Putina.

- Vodimo računa s kim radimo, vodimo računa onoliko koliko možemo. Postoje, naravno, stvari koje je nemoguće, koje je jako teško provjeriti, postoje ljudi koji mogu mnogo toga da sakriju - nastavlja Muratović.