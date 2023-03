Klanjana prva teravija u Ferhat-pašinoj džamiji

Večerašnjim zalaskom sunca nastupio je mubarek mjesec ramazan, mjesec posta muslimana. U banjalučkoj Ferhat-pašinoj džamiji održana je prva ramazanska teravija, večernja molitva muslimana u svetom mjesecu ramazanu.

Najljepši i najposebniji mjesec

- Mjesec ramazan je najljepši i najposebniji mjesec za svakog vjernika koji iščekuje i nada se Alahovoj milosti. U svim dijelovima naše domovine ramazan će se obilježiti na onaj način kako je to najprikladnije u muslimanskim porodicama, kroz ibadet, post, dobročinstva koja će ljudi jedni drugima upućivati. Takva atmosfera, uz Božiju pomoć bit će prisutna i u šeher Banjaluci gdje će naši vjernici dolaskom na namaze, prije svega na teravih-namaz, mukabele gdje će zajedno učiti Kur'an, družiti se, sa značenjima koja Kur'an nudi napajati naša srca pokušavajući da oplemenimo vlastite ćudi i da jedni druge u dobru pomažemo - rekao je glavni imam Medžlisa Banjaluka hafiz Muamer Okanović.

On je dodao da su jedan od važnih segmenata mjeseca ramazana u Banjaluci iftari, kao vrhunac posta jednog vjernika gdje će se truditi da zajedničkim iftarima ojačaju jedni druge.

- Da posjećujuči jedni druge, dijeleći jedni drugima iftare osnažimo naše džemate, očistimo i ojačamo naša srca - rekao je Okanović.

Ramazanska poruka

Prema njegovim riječima najljepša ramazanska poruka satkana je u opisu Vjerovjesnikovog stanja, njegovog ponašanja tokom mjeseca ramazana.

- Kako se kazuje Poslanik a.s. je bio najplemenitija ličnost, osoba koju su ljudi imali priliku upoznati. Međutim ta plemenitost, dobrota, dobročinstvo, posebno se isticalo u danima mjeseca ramazana - rekao je Okanović i dodao da tragom te slike vjernici muslimani bi trebali intenzivirati dobročinstvo, poklanjanje pažnje jedni drugima.

U banjalučkoj Ferhadiji na prvoj teraviji okupio se veliki broj vjernika iz Banjaluke, drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i drugih država.

Smail Đuzel, iz Banje Luke, rekao je da je mjesec ramazan mjesec posta za sve muslimane, od izlaska do zalaska sunca.

- Mogu slobodno da kažem da sam se radovao. Radovao zbog toga što ćemo da postimo, a post nije samo da kažem u vjerskoj funkciji nego je post i da čovjek pročisti organizam i tako dalje. I sa zdravstvene pozicije to je dobro i to bi trebao svaki čovjek koji je zdrav, a musliman, trebao bi da to radi - rekao je Đuzel.

Organizacija i realizacija vjerskog života

Prvoj teraviji prisustvovao je i Muris Spahić, direktor banjalučke Medrese "Reis Ibrahim-ef. Maglajlić" koji je rekao da su posebno obradovani nastupom mjeseca ramazana, jer su učenici i učenice Medrese aktivno uzeli učešće u organizaciji i realizaciji vjerskog života na području Muftijstva banjalučkog i šire regije. Dodao je da su se neki vratili kućama i daju doprinos u džematima.

- Neki su to svakako u predvođenju džemata kao imami, kao hatibi, drugi su to u svojstvu onih koji mujezine i pomažu svojim džematskim imamima. Neki su uzeli učešće u učenju mukabele i organizaciji drugih socijalnih segmenata rada naših džemata tako da su naši učenici evo po prvi puta u cijelosti uključeni u sve aktivnosti i djelovanje Islamske zajednice na ovom prostoru - rekao je on.