Njujork: Muslimani klanjali teraviju na Times Squareu

Muslimani su se u petak okupili na Times Squareu u New Yorku kako bi klanjali teraviju, posebni namaz koji se obavlja tokom mjeseca ramazana.

Ovo je peti put da se događaj održava na ovoj poznatoj lokaciji.

Organizatori su naveli da su podijelili skoro 2.000 besplatnih obroka za iftar, namijenjenih muslimanima, ali i svima kojima je pomoć bila potrebna.

Teravija predstavlja oblik ibadeta koji je posebno preporučen tokom ramazana i jedna je od najvažnijih molitvi u ovom periodu.