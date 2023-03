Konaković za "Avaz": Za napade na Daliju i mene odgovorni su i Izetbegović i Komšić

- To će biti pravi ispit za BiH i državu, da li ona može biti zarobljena u raljama jednog čovjeka i jedne stranke, kako god da se on zove, ili će se ovdje poštovati demokratska volja u oba doma parlamenta i kroz to i izborna volja građana. Potpuno je jasno da SDA ide u sve vrste blokade, ne očekujem od njih nikakav razum, jer da to imaju, ne bi radili ovo što rade. Očekujem da visoki predstavnik u skladu sa svojim ovlastima raspetlja ono što je zapetljao u izbornoj noći. Mislim da je to i moralna i ljudska odgovornost i s obzirom da ima ingerencije da sve to dovede u stanje reda, blokada u ovom trenutku najvažnijeg motora za ekonomiju BiH koji se zove Vlada FBiH značila bi zaustavljanje svih pozitivnih procesa koji se u ovim teškim političkim procesima ipak dešavaju.

- Danas imamo finalno brušenja programa koji sa HDZ-om brušimo već jako dugo i dogovorili smo da u ponedjeljak objavljemo imena ministara. Načelno se zna raspodjela ministarstava. HDZ je ostao na istim pozicijama na kojima je bio, dakle imat će 5+1 ministarstava, s naše strane ćemo imati deset ministarstava plus premijer. Od tih deset četiri mjesta će pripasti blokus SBiH, NES i PDA, unutar trojke po jedno ministarstvo će dobiti Naša stranka i NiP, a ostala ministarstva četiri plus premijer će pripasti SDP-u.

Pa i protesti su jedan od načina borbe u „bezizlaznim“ situacijama. Milošević je pao tako što je narod izašao na ulice nakon pokušaja da pokrade izbornu volju građana.

- Ja nisam zagovornik masovnih izlazaka na ulice, ali iz svakodnevnog razgovora s ljudima vidim da postoji ogroman broj onih koji su nezadovoljni i koji bi bili spremni potražiti pravdu protestujući na ulicama i na taj način pokazati želju za promjenama. Jer ovaj sistem već predugo ne funkcioniše. Ipak, mislim da bi do intervencije visokog predstavnika trebalo i moralo doći kako bi se omogućila realizacija demokratske volje građana, jer ova Vlada ima većinu u oba doma Parlamenta.

SDA može mobilizirati veliki broj zavisnika od sistema

Vi niste zagovornik protesta, ali SDA, otvoreno prijeti protestima ukoliko ostane bez vlast, najavljuju „odgovor naroda“, jedan njihov zastupnik Vam je čak lično poručivao da neće biti mišje rupe u kojoj će te se moći sakriti. Bojite li se da su spremni izazvati haos?

- Oni su bili agresivniji od same najave nekog protesta na ulici. Prijetili su različitim stvarima i više puta sam upozoravao rukovodstvo SDA i ove najgrlatije sljedbenike da zaista mogu izazvati velike probleme i reakciju velikog dijela javnosti kojem je muka od svega što ta stranka radi predugo. Ne mislim da je nemoguće, mislim da je moguće i da oni mogu mobilisati veliki broj ljudi koji zavise od sistema, a takvih je puno. Vrlo je moguće da neki tajkuni koji potpuno gube poluge moći, isfinansiraju takve događaje u Sarajevu, ali ja vjerujem u institucije BiH. Naravno, imaju oni pravo protestovati, ali oni su najavljivali čak i mogućnost neke upotrebe sile. Ja ipak mislim da je ovaj sistem dovoljno jak da se tome odupre, ali to bi do kraja ogolilo SDA i njihove saveznike. Pokazalo bi svima ko su oni zapravo. Jer šta će svaki normalan čovjek misliti o ljudima koji bi bili spremni pokrenuti nerede zbog gubitka utjecaja u Elektroprivredi, Autocestama, BH Telecomu i drugim velikim javnim kompanijama? Mislim da bi to za njih bilo krajnje kontraproduktivno.

BiH uživa veliki ugled u svijetu

Kao ministar vanjskih poslova u svega nekoliko dana imali ste veliki broj susreta s kolegama iz vodećih zapadnih sila svijeta. Kako ste došli do njih?

- Svjedočim svakodnevno koliko je lako zastupati Bosnu i Hercegovini na toj međunarodnoj sceni i koliko ima interesa za našu zemlju. Onda budem tužan što se već duži niz godina to uopće ne koristi i što je ministarstvo vanjskih poslova bilo servis jedne stranke i pojedinaca koji su imali neke lične interese. Na sve pozive da se sastanem s najvišim zvaničnicima najvećih svjetskih sila, ministrima vanjskih poslova, dobijao sam pozitivne odgovore u roku od 24 sata. Uspio sam se sastajati na Minhenskoj konferenciji s ministricom vanjskih poslova Njemačke, sastao sam se s ministricom vanjskih poslova Francuske, s ministrima vanjskih poslova Španije, Austrije, Švedske, Turske, već nas je u Sarajevu posjetilo nekoliko ministara... Početkom aprila nam dolazi ministar vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata. Imamo najavljene i ministra Španije u posjetu BiH, ministra Nizozemske. Jako važan razgovor na početku mandata imao sam s državnim sekretarom SAD Entoni Blinkenom (Anthony) koji je dao punu podršku novoj vlasti u BiH. U samo nekoliko dana uspjeli smo ostvariti kontakt sa svim najvažnijim državama za Bosnu i Hercegovinu. To je našoj zemlji nužno. S druge strane, u regionalnoj turneji svi su BiH ukazali nužni respekt, u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj sastao sam se i sa predsjednicima država, iako to ne mora biti politička praksa i bonton. Nemaju obavezu da primaju ministra vanjskih poslova, a sastao sam i sa premijerima i ministrima vanjskih poslova. To pokazuje kakav ugled Bosna i Hercegovina i dalje uživa na međunarodnoj sceni, a mi ga uopće nismo koristili. Niko mene od tih ljudi lično ne poznaje, niti sam ja to za to zaslužan. Ti susreti su izraz poštovanja koji države širom svijeta imaju prema BiH.

Kakvo ste stanje zatekli u ministarstvu kad ste preuzeli mandat?

- Zatekao ministarstvo koje po sistematizaciji u središtu broji 204 osobe. Falilo nam je 69 ljudi, a onda nam je bivša ministrica na kraju mandata van BiH poslala još 25 osoba. Tako da 94 od 204 potrebna nedostaju u samom središtu. Možete pretpostaviti kako je teško raditi posao s takvim manjkom kadrovima. Mi smo hvala Bogu brzim intervencijama uspjeli to prevazići i mogu reći da sad skoro normalno funkcionišemo. Vrlo brzo ćemo primiti nove ljude koji će nam olakšati ovaj rad. Moji prethodnici su ministarstvo koristili za privatne stranačke interese, a ne interese i Bosne i Hercegovine. Iskreno me boli kad vidim koliko su interes države poptuno ostavljali po strani i držali nas izoliranim od ostatka svijeta. Mi sada to uspješno ispravljamo.

Ipak, svaki Vaš potez se dočekuje "na nož" i predstavlja Vas se kao nekog ko izdaje interese BiH. Svjesni ste ovog negativnog imidža koji se kreira. Zadnji je primjer bio s gostovanjem u Nedjeljom u 2 na HRT-u.

- SDA uspijeva zbog onoga o čemu ja javno govorim. Koristeći novac iz javnih kompanija i tim novcem kupujući medijski prostor, uspijevaju trovati javnost u BiH. I to dopire čak i do nekih ljudi od kojih nisam očekivao da će dopirati. Ali lagano se takve stvari razbijaju. Treba biti strpljiv i istrajavati u ovome što mi radimo.

Ipak, je li mislite da je bilo mudro izbjeći odgovor na pitanje o agresiji Hrvatske na BiH pozivanjem na "diplomatiju". Svjesni ste da mnogi to shvataju kao znak slabosti i dodvoravanja.

- Ja sam u tom gostovanju kod Stankovića, prvi put to sad komentarišem javno, u nekoliko navrata insistirao na slijepom poštovanju presuda Haškog tribunala u kojima pišu svi tačni podaci i u kojima je presuđeno svim odgovornim pojedincima i govori se, ali se ne presuđuje, i o odgovornosti država i lidera tih država. U toj emisiji sam govorio i o temama koje su bile tabu, a kojima se lideri naše države nisu bavili. Govorio sam o problemu dvije škole pod jednim krovom u BiH. Govorio sam da nije u redu, nije korektno, da se renovira jedan dio škole u koji idu hrvatska djeca, a da se dio u koji idu bošnjačka djeca ne renovira. Govorio sam o tome da Hrvatska finansira izgradnju narodnog kazališta u Mostaru, koje bi trebalo biti izgrađeno na vakufskoj zemlji i tražio razumijevanje i pregovaram, razgovaram i o toj temi. Govorio sam i o položaju Bošnjaka u Hrvatskoj, koji su zaista diskriminirani i nemaju svoju izbornu jedinicu, raslojeni su zbog izbornog zakonodavstva u nekoliko kolona pa ne mogu birati sabornika. Hrvatska javnost je upoznata uglavnom samo s problemom izbora hrvatskog člana Predsjedništva. Ja sam govorio i o implementaciji presude Sejdić-Finci, činjenici da Forto ne može biti kandidat za Predsjedništvo jer je iz reda ostalih, da to ne može biti ni Peđa Kojović kao Srbin iz Sarajeva, da ne može ni Ćamil Duraković jer je Bošnjak u RS, nijedan Hrvat iz Republike Srpske... A onda SDA pokušava i to uspijeva preko snažne mašinerije, skretati pažnju na neke stvari koje nemaju nikakvo uporište u istini. Mi smo na to spremni od samog početka, na to se ne obaziremo. I najbolji odgovor na to će biti kad se usvoji budžet, kad se potvrdi u oba doma, napravit ćemo jednu malu retrospektivu onoga što smo mi napravili u jednom kratkom periodu i uporediti s onim što SDA nije napravila u 10 godina. Onda će ljudi shvatiti da je to jedna prazna halabuka i da se tako ne gradi država. Najlakše je proizvoditi konflikte na svakoj mogućoj temi i dobivati za to jeftine poene. To nas previše košta i iza tog paravana ljudi koji kreiraju ovu scenu kradu, otimaju, varaju i mi ćemo se lako obračunati s tim lažima.





Hajku na društvenim mrežama vodi organizirana politička banda

Vaša supruga Dalija nedavno je javno objavila gnuse prijetnje i uvrede koje su sablaznila javnost u BiH. Vi i Vaša supruga, kao i mnoge druge javne ličnosti , mjesecima ste mete nasilja na društvenim mrežama. Vi ste više puta javno naglašavali da iza tog nasilja stoje vladajuće strukture SDA. Bojite li se njihovih prijetnji i do kada će ovo sve trajati?

- Da je ugodno, nije, ali apsolutno se ne bojim. Naprotiv, samo mi daju još veći motiv i inat da ne posustajem u svojoj borbi. Najvažnije je nikad ne posustati i nikad se ne predati kreatorima takvog ambijenta i izvršiocima koji to implementiraju svaki dan. Ja to živim jako dugo, intenzivirano je kako smo krenuli u proces izbacivanja SDA i DF-a iz vlasti. Za sve to pogrome DF i njen lider jednako je odgovoran kao i SDA i njen lider. Nikada nisam čuo ni jednog od njih da je u javnom prostoru osudio ovakve pojave. Dobro znaju do to rade predstavnici njihove dvije stranke. To je organizirana i koordinirana aktivnost. To će trajati sve dotle dok im ne prekinemo sve izvore finansiranja, dok ih ne izbacimo iz javnih preduzeća iz kojih kradu i iz kojih finansiraju takvu mrežu i dok se tužilaštva ne počnu ozbiljno baviti ovom temom. Najbolji primjer je nekoliko procesa u kojima su slobodom govora nazivali najbrutalnije prijetnje u kojima je bila ugrožena sigurnost učesnika na političkoj seceni, a tužioci pod kontrolom ovakvog režima su to nazivali slobodom govora. Na nekoliko frontova ta bitka traje, to trpi moja supruga i još neke supruge drugih političara. Podržavam njenu borbu. Ona to hrabro i otvoreno iznesi u javnost. Građani jasno mogu da odaberu stranu. Najsretniji sam čovjek u svijetu što nismo radili nikad ništa slično. Bez obzira na sve napade i pritiske, nikad se nećemo spustiti na taj nivo.