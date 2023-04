Hafiza Berina Kučković: Ramazan je prilika da oživimo odnos sa Uzvišenim Allahom

Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Hafizu Kur’ana bit će rečeno: "Uči i penji se (na visoke stepene) i uči lijepo i razgovijetno onako kako si ga učio na dunjaluku. Tvoje mjesto i tvoj stepen bit će kod zadnjeg ajeta koji proučiš". Tokom ovog ramazana svaki dan predstavit ćemo po jednog hafiza/hafizu Kur'ana koji svojim učenjem obogaćuju hafiske mukabele Muftijstva tuzlanskog.

Hafiza Berina Kučković žensku hafisku mukabelu uči u Bijeloj džamiji u Slavinovićima u Tuzli. Hifz je počela učiti početkom prvog razreda medrese, a pred Komisijom za hifz položila 25. decembra 2021. godine. Na početku hifz je učila pred svojim profesorom kiraeta hfz. Mensudom Đulovićem, a onda završila kod hfz. Amira Hodžića.

Oživjeti odnos sa Uzvišenim Allahom

U razgovoru za Preporod.info ističe kako je ramazan prilika oživjeti odnos sa Uzvišenim Allahom te iskoristiti blagodati posebnih vremena za obraćanje Njemu.

- S obzirom na gore navedeno, naupada mi sljedeći dio ajeta iz sure Merjem: "...a nikada nisam, kada sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao". Tim je riječima poslanik Zekerijjah, a.s, zaključio svoju dovu za potomstvo. Navodi kako je, možda, već zakasnio za to, kako to i nije moguće ostvariti - govori hafiza Kučković.

Međutim, nastavlja hafiza Kučković, njegov Gospodar je isti Onaj Koji je kādar more prepoloviti, civilizacije u tren oka sa lica zemlje obrisati i najtvrđa srca uputiti; koji se stidi roba Svoga, kada ga ovaj za nešto upita, vratiti ga praznih ruku.

- On na drugom mjestu u Kur'anu, u suri Bekare i to ispod ajeta o ramazanu, navodi da se "odaziva molbi molitelja kada Ga zamoli". U ajetu nije navedeno molba klanjača, postača pa ni vjernika, dobročinitelja – dovoljno je da Mu se pozivom predamo, makar samo u tom trenutku potrebe. Kako, onda, da ne usliša molbu dobrog roba Svoga, koji se trudi Njemu život posvetiti i radi Njegovog zadovoljstva ustrajati? Zekerijjah, a.s, je svoju brigu prepustio Gospodaru i On ga je zauzvrat obradovao sinom poslanikom - podsjeća hafiza Kučković.

Sura Kasas (Kazivanje)

Dodaje da se, uzdajući u Svemogućeg vjernik ne osjeća napuštenim. Čak kada prividno i ne dobije konkretno ono što je tražio dovom, vidi neki drugi hajr u tome i vjeruje u Njegovu mudrost - uostalom, On je taj Koji ga poznaje bolje od njega samog i Koji je milostiviji prema njemu od njegove majke.

Sura Kasas (Kazivanje), sura iz dvadesetog džuza, ističe hafiza Kučković, satkana je od događaja iz života poslanika Musa, a.s. Na početku te priče, njegovoj majci je bilo rečeno da ga baci u rijeku dok je još beba bio (kao pokušaj njegovog spasenja od okrutne faraonove vladavine), kao što stoji u ajetu broj 7: "I Mi nadahnusmo Musaovu majku: Doji ga, a kada se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku, i ne strahuj i ne tuguj, Mi ćemo ti ga, doista, vratiti i poslanikom ga učiniti".

- Ona je poslušala naredbu Gospodara; iako ju je poslije briga obuzela, (shodno Njegovoj datoj riječi) nije odustala od svog uvjerenja: "I srce Musaove majke ostade prazno, umalo ga ne prokaza, da Mi srce njeno nismo učvrstili i vjernicom je učinili". Njena vjera u Gospodara bila je jača od straha majke za svojim djetetom, te joj je Uzvišeni to mnogostruko nadoknadio: "I vratismo ga majci njegovoj da se raduje i da ne tuguje, i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito; ali većina njih ne zna"- govori hafiza Kučković.

Neizvjesnost sudbine

Navodi kako je isto tako Jakub, a.s, snažnim povjerenjem u Allaha pobijedio brigu i strepnju od neizvjesnosti sudbine, te mu je ne samo Jusuf vraćen, nego i njegov vid koji je izgubio plačući za njim. Ibrahimu, a.s, je bilo naređeno sina prinijeti kao kurban – nešto njemu najdraže dati u zamjenu za Allahovo zadovoljstvo, te baš u trenutku kada je to htio uraditi, Allah mu je poslao ovna za klanje.

- Ko se u Svemogućeg uzda i Njega na prvo mjesto stavi, neće ostati razočaran. Istinski će uvidjeti i da nakon svake poteškoće, Njegovom voljom i milošću, slijedi olakšanje, te da se ne može s pouzdanjem znati u čemu je pravi hajr: možda su iskušenja koja približe Allahu bolja od blagodati koja od te istinske ljubavi udaljavaju - kaže na kraju hafiza Kučković.