Hladnjače pune, nije naplaćeno ni za prošlogodišnje plodove: Upitna sezona malina!

- Tu su i maline, kupine i jagode, svo to bobičasto voće koje se otkupljuje. Realno, nijedna od hladnjača zvanično nije objavila svoju konačnu cijenu. Imamo saznanja da je jedna hladnjača, odnosno „Orange Plus“, dala cijenu od oko 8 KM, dok, recimo, imamo drugu koja je objavila oko 4 KM. To je drastična razlika. A niko se ne oglašava u smislu da prihvati odgovornost na osnovu čega je došlo do te cijene i koji su to pokazatelji koji je određuju - istakao je Tutnić.

Dobra priča

Kazao je da je ZDK jedan od najjačih kantona po pitanju proizvodnje, mada je ima i u SBK, USK te pomalo i u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu.

- Radi se o jednoj od najperspektivnijih proizvodnji prethodnih godina, izvozno orijentiranoj. To je bila vrlo dobra priča, ali nešto se poremetilo na tržištu. Bit će vrlo teška sezona. Siguran sam da će neki morati odustati od proizvodnje - zaključio je Tutnić.

Još veći problem

- Mi razgovaramo između sebe kao proizvođači. Prema mom i mišljenju mojih kolega, određen broj hladnjača neće ući u otkup niti to treba. Jer svaki njihov ulazak u otkup je samo veći problem za proizvođače - poručio je Tutnić.