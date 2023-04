OHR da reagira, ali samo kad SDA odgovara

“Pozivamo visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) da ne donosi odluke koje su protivne zvaničnim odlukama Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.”

OHR da (ne) reagira

Ovako glasi jedan od zaključaka Kolegija SDA koji se odnosi na formiranje nove Vlade Federacije BiH. Istovremeno, njihovi koalicioni partneri iz DF-a poručuju Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) da ide kući, a američkom ambasadoru da nam ne može on uređivati unutrašnje odnose u BiH.

No, još u januaru ove godine ista ta SDA zvanično je tražila od OHR-a da reagira na neustavnu proslavu dana RS i provokacije koje dolaze iz ovog bh. entiteta od Milorada Dodika. Kumila je, kmečala, kukala SDA prema OHR-u i da zaustavlja neustavne zakone iz RS kojima su se pokušale oteti nadležnosti Bosne i Hercegovine, poput onoga o imovini (što je OHR i učinio). Tražili su iz SDA prije otprilike godinu da OHR reagira i povodom blokade sredstava za izbore. I OHR je reagirao.

Pa, šta sada hoće SDA? Da OHR reagira ili ne reagira? Odgovor je otprilike isti kao i kad Bakir Izetbegović kaže da mu je supruga studirala u Zagrebu, pa ona kaže da ona nikada nije studirala u Zagrebu, ili kada pozove druge bošnjačke predstavnike da mi se pridruže na pregovorima u Neumu i tako ispune „patriotsku dužnost“, pa ih onda prozove da su izdajnicima, ili kada s Čovićem potpiše Mostarski sporazum, pa je onda poslije nekog vremena „puj pike, ne važi“... Laži, prevare i obmane Bakira Izetbegovića mogli bismo nabrajati do ujutro, no shvatate poentu.

Različite politike

Bošnjaci mogu preživjeti i profitirati s različitim politikama, bez obzira na to da li one bile konzervativne, liberalne ili socijaldemokratske, no ako imaju jasan koncept i viziju šta žele. Ono s čim Bošnjaci, a i Bosna i Hercegovina teško mogu na zelenu granu jesu politike koje se vode bez ikakvih principa, bilo kakve strategije i jasnog cilja. Politike čije je osnovno sredstvo laž, temelj prevara i u kojoj su sva sredstva dozvoljena ako će omogućiti trenutnu korist i opstanak na vlasti.

Vidi se i na primjeru odnosa prema OHR-u. Kada su drugi neustavno djelovali i blokirali procese u državi, SDA je molila OHR da reagira. Kada pak SDA krađom delegata bira Lendu za potpredsjednika, a potom blokira demokratsku većinu u Federaciji, sada se OHR moli da ne reagira, a po potrebi i da ide kući. Jer sve je, uključujući i Dodika, koji prisvaja imovine i otima nadležnosti države, u čemu ga bez OHR-a niko ne sprečava, poželjnije nego da SDA ne bude u vlasti.

A to je manje politička stranka, a više kriminalni kartel čiji se smisao postojanja crpi u držanju kontrole nad otetim resursima društva.

Ponuda koja se ne odbija

- Ponudit ćemo nešto što je u interesu građana, što bi bilo dobro i prihvatljivo za osmorku. Ne govorim o premijeru i bilo kojem dijelu kada je u pitanju učešće SDA - kazao je potpredsjednik Federacije Refik Lendo.

Može i osmorka, može i HDZ, mogu svi, samo da SDA ostave u vlasti. Jer biti na vlasti smisao je iz kojeg se crpi sva suština ove stranke.